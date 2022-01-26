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Korona Virüs Çin'den mRNA aşı çalışması!
Korona Virüs

Çin'den mRNA aşı çalışması!

Çin'de geliştirilen mRNA temelli COVID-19 aşı adayının virüse karşı yüzde 80 ila 95 oranında bağışıklık sağladığı duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 23:17:00 -
Çin'den mRNA aşı çalışması!

Caixin'in haberine göre, Walvax Bioteknoloji şirketi, Sucou Abogen Biobilim şirketi ile Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Askeri Bilim Akademisi tarafından geliştirilen aşı adayının birinci aşama klinik denemelerinin sonuçları, "Lancet Microbe" dergisinde yayımlandı.

Cıciang eyaletinin merkezi Hangcou'daki Şulan Hastanesinde, 30 Ekim-2 Aralık 2020 tarihlerinde yürütülen denemede 18-59 yaşlarındaki 120 yetişkin deneğe 5 ila 25 mikrogram arası farklı doz aşı, bazılarına kontrol amacıyla "placebo" denilen sahte doz uygulandı.

28 gün arayla uygulanan iki doz aşıyı olanlarda doza göre değişen derecelerde bağışıklık sağlayıcı antikorların üretildiği görüldü.

En düşük dozun dahi yüzde 80 bağışıklık sağladığı gözlenirken, 20 gramlık dozun yüzde 95 bağışıklık oranı ile en yüksek korumayı sağladığı saptandı. Aşı adayının herhangi yan etkiye yol açmadığı bilgisi verildi.

İnaktif aşı ve DNA çalışmaları

Çin'de halen, ilaç firmaları Sinopharm ve Sinovac'ın ürettiği iki inaktif aşı insanlar üzerinde uygulanıyor. İnaktif aşılar, formüllerinde virüsün zayıflatılarak etkisi azaltılmış bir halini barındırıyor.

Ülkede yeni geliştirilmeye çalışılan mRNA aşısı ise içinde virüsün insan vücuduna tutunmasını sağlayan başak proteinin enzimlerini yapay olarak taklit eden DNA temelli aşılar olarak biliniyor. Alman Biontech firması ile Amerikan Moderna firmasının geliştirdiği bu türden aşılar dünyada yaygın olarak uygulanıyor.

3 aşamada klinik deneme

Bir aşının yaygın kullanılabilmesi için insanlar üzerinde 3 aşamada test edilmesi gerekiyor.

Klinik denemelerin ilk aşamasında, az sayıdaki gönüllü sağlıklı denek üzerinde aşının güvenli olup olmadığı ve insanlar üzerindeki muhtemel yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, aşının bağışık tepkilerini uyandırmadaki etkinliği 100'den fazla denek üzerinde test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise aynı işlem binlerce denekle tekrarlanıyor. Tüm bu süreç aylar, hatta yıllar alabiliyor.

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