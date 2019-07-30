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"Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlandı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: (1)- "DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla, dev Yarımca Limanı'nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor"- Yarımca Limanı, bu hat sayesinde Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu"- "2023 yılında TCDD Taşımacılık AŞ ve özel demir yolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payının yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmasını amaçlıyoruz"

30 Temmuz 2019 Salı 13:02
"Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlandı"

KOCAELİ (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı'nı ana demiryolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor." dedi.

Turhan, DP World Yarımca Limanı Demiryolu Bağlantısı Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sınırlarının yüzde 70'inden fazlası denizlerle çevrili, üç kıtanın geçiş yolunda bulunan Türkiye'nin, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusu'na, Süveyş Kanalı ile Arap Yarımadası ve Hint Okyanusu'na, Türk boğazlarının Karadeniz-Akdeniz bağlantısıyla Avrasya ve Uzak Doğu'ya uzanan bir ulaşım ağının tam ortasında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin lojistik noktasında doğal üs konumunda olduğunu belirten Turhan, bu nedenle tam bir ulaşım seferberliği başlattıklarını dile getirdi.

Turhan, ulaşımın, modern dünyada gerek toplumsal refahın gerekse ekonomik yapıların temel çarkı konumunda olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Her şeyin iç içe geçtiği günümüz dünyasında, tüm ulaşım modlarının yüksek kalite ve güven içinde birbiriyle entegrasyonunu sağlayamadığınız takdirde, çok da fonksiyonel işler yapmamış olursunuz. Dünya ölçeğinde yollar, otoyollar, köprüler, tüneller, havalimanları, limanlar, demir yolları, hasılı ulaşım altyapıları yapıyoruz. Bunların tamamını birbiriyle buluşturmayı, entegrasyonlarını sağlamayı, en az işin kendisi kadar önemsediğimizin bilinmesini istiyorum. Bu şekilde yapıldığı takdirde, üretilen değer katlanarak artmakta, ulaşım altyapılarındaki ticari döngü maksimum düzeye çıkmaktadır."

Tüm bunların, yalnızca kamu eliyle gerçekleşmeyeceğini, bundan dolayı serbestleştirme politikalarının önünü açtıklarını anlatan Turhan, şöyle devam etti:

"Yani özel sektörümüz de taşın altına elini koysun, gücümüze güç katsın istedik. Bugün burada tanık olduğumuz şey de aslında tam anlamıyla budur. DP World, kendi imkanlarıyla yapmış olduğu 1 kilometrelik demir yoluyla dev Yarımca Limanı'nı ana demir yolu hattına bağlama başarısını gösterdi. Bu hizmet, özel sektörümüz açısından ülkemizde bir ilk aynı zamanda. Bu modern liman, bu sayede, Türkiye'nin demir yolu olan her köşesine hizmet verebilme imkanına kavuşmuş bulunuyor. Buna hükümet olarak çok büyük önem verdiğimiz Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattı da dahil. Meseleye daha geniş açıdan bakacak olursak, esasında Yarımca Limanı bu hat sayesinde Çin'den Londra'ya kadar doğrudan bağlantı sağlamış oldu."

- "Demir yollarını yeni bir anlayışla ele aldık"

Sanayisi gelişmiş ülkelerin modern ulaşım altyapısına sahip olduğunu, kıyılardan iç kesimlere ulaşımın en verimli yolunu da demir yolunun oluşturduğunu ifade eden Bakan Turhan, hükümet olarak en başından beri, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ulaşım modları arasında dengeli bir dağılımın sağlanması amacıyla demir yollarını yeni bir anlayışla ele aldıklarını kaydetti.

Bakan Turhan, sektörün serbestleştirilmesi uygulamalarının hayata geçirilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren ağının yaygınlaştırılması, mevcut hatların yenilenme sürecinin tamamlanması, hatların tamamının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesi, lojistik merkezlerin yaygınlaştırılması, yerli ve milli demir yolu sanayisinin geliştirilmesinin öncelik verdikleri politikalar arasında yer aldığını söyledi.

Bu kapsamda demir yollarına 133 milyar lira yatırım yaptıklarını belirten Turhan, "Böylece, 1950'den sonra yılda ortalama 18 kilometre demir yolu yapılırken, 2003 yılından itibaren yılda ortalama 135 kilometre demir yolu yapma başarısına ulaştık. Bu sayede 2023 yılında TCDD Taşımacılık AŞ ve özel demir yolu tren işletmecilerinin toplam karasal taşımacılık içerisindeki payının yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarılmasını amaçlıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:02
  1. açılış
  2. Cahit Turhan
  3. Demiryolu hattı
  4. DP World
  5. Kocaeli
  6. Körfez
  7. ulaştırma ve altyapı bakanı

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