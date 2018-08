Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya ve Türkiye'den alüminyum alacak.

Resmi Russian Market hesabından yapılan açıklamada "Çin, yerel para birimleri üzerinden Rusya ve Türkiye'den alüminyum alacak" ifadeleri kullanıldı.

China will buy aluminium from Russia and Turkey from now on in "local currencies".