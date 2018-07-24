Aman dikkat! Ölüm saçan zayıflama hapı

Geçmiş yıllarda 3 vatandaşın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle toplatılarak, satışı yasaklanan ve halk arasında ‘Meksika biber hapı’ olarak bilinen zayıflama hapları, internet üzerinden pazarlanmaya devam ediyor. Eczaneler orijinal adı “La Jiao Shou Shen” olan haplara raflarında yer vermiyor. Ancak internette zayıflama hapı diye yutturulmaya çalışılan bu ürünü satmaya çalışan çok sayıda site mevcut. Telefonla ulaştığımız pazarlamacı ürün hakkında bilgi istediğimizde, 1 hafta içerisinde 5 kilo zayıflattığı şeklinde bilimsel dayanağı olmayan bir cevap veriyor.

Söz konusu ürünlerin Çin’den getirildiği ve doğal ürünler olduğu iddia ediliyor. İnternet üzerinden satılan sözde zayıflama ürününün bir kutusu 50-69 lira arasında değişirken, bir pazarlama sitesinde; “Biber hapı kullanımı sabahları kahvaltıdan önce 1 kapsül alımı ile yapılmaktadır. Kesinlikle 1 kapsülden fazla kullanılmaması gerekir. Biber hapı kullanan kişilerde ağız kuruluğu sıkça rastlanan bir durumdur. Bu durum kötü bir şey yada yan etki değildir. Kullananlar günde en az 3 litre su tüketmelidir. Biber hapı bağırsakları hareketlendirerek bolca tuvalete çıkarır. Bunun sonucunda kolay ve hızlı kilo verirsiniz” deniliyor.

‘İÇERİĞİ BELİRSİZ’

Bir diğer pazarlama sitesinde ise, “Ürün, aylık 4-12 kilo arasında değişen zayıflatıcı etkiye sahiptir. Kimi kullanıcılar ilk 7 günlük kullanımın sonunda etki görebiliyorken, kimi kullanıcılar 30 günlük dönemde ancak etki görebiliyor. Bu değişkenliğin sebebi her insanın metabolizmasının, sindirim, dolaşım ve boşaltım sisteminin eşit hızda çalışmaması” deniliyor.

Hapların satışının ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğunu dile getiren Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü’nden Prof.Dr.Okan Bülent Yıldız, “’Sibutramin’ geçmişte obezite ilacı olarak ABD ve AB ülkelerinde kullanılırken, kalp damar hastalarında olumsuz etki yarattığı anlaşılınca piyasadan kaldırıldı. Kontrollü ilaç olarak kullanıldığında bile sorun yaratan söz konusu etken madde, zayıflama haplarında ölümcül sonuçlara yol açma riski taşıyor. Bir an önce internette de yasaklanması gerekir” dedi.

Obezite ve Metobolik Cerrahi Uzmanı Prof.Dr.Halil Çoşkun da “Bu ürünlerin hiçbiri kullanılmamalı. Biber haplarının içeriği ve etken maddesi tam olarak bilinmiyor. Hiç kimsenin hap içerek kilo vermesi mümkün değil. Diyet ve spor yapmadan olmaz” diye konuştu.

İHBAR EDİLSİN

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak da, söz konusu ve benzer ürünler için şu uyarılarda bulundu: “Bu haplara itibar edilmesin. Bu ürünü satan eczacılar varsa, vatandaşlar bize gerekli bilgilendirmeyi yapabilir. Bitkisel denilen ürünlerin içeriğinde ne var, ne yok bilmiyoruz. Kurum olarak analiz laboratuvarı kurup, bitkisel ürün analizleri yapmaya başladık. Tablo çok kötü. Bugüne kadar 30 ürüne baktık ve neredeyse tamamında etken madde fazlalığı çıktı. Bazı maddelerin ise ürünün içeriğinde olmadığını anladık.”