Çin'den İngiltere'ye kritik çağrı! "Provokasyondan kaçının"

Çin, İngiliz savaş gemisinin Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerine tepki göstererek, Londra’ya 'provokasyondan kaçınma’ çağrısı yaptı.

"ÇİN'İN EGEMNELİĞİNİ İHLAL ETMİŞTİR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, bugün düzenlenen basın toplantısında, İngiliz Kraliyet Donanması’na ait amfibik savaş gemisi HMS Albion’un Güney Çin Denizi’ndeki faaliyetlerini değerlendirdi. İngiliz savaş gemisinin, 31 Ağustos günü Çin hükümetinin izni olmaksızın Çin’in Xisha Adaları sularına girdiğini belirten sözcü, Çin donanmasının yasalar doğrultusunda İngiliz savaş gemisini uyardığını belirtti. Xisha Adalarının Çin toprağı olduğunu savunan sözcü, ‘‘İngiliz gemileri, Çin kanunlarını, ilgili uluslararası kuralları ve Çin’in egemenliğini ihlal etmiştir" dedi.

Çin’in bu girişime karşı çıktığını ve İngiltere nezdinde resmî girişimde bulunarak hoşnutsuzluğunu ilettiğini ifade eden Hua, ‘‘Çin, İngiltere’yi şiddetle bu tür kışkırtıcı eylemlere son vererek, ikili ilişkilerin genel durumuna, bölgesel barış ve istikrara zarar vermekten kaçınmaya çağırıyor. Çin, ulusal egemenlik ve güvenliğini korumak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir’’ ifadelerini kullandı.

ÇİN'İN GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

İngiliz Kraliyet Donanması’ndan daha önce yapılan bir açıklamada, ‘‘HMS Albion’un uluslararası hukuk ve normlarla tam uyum içinde seyrüsefer serbestisi haklarını icra ettiği’’ belirtilmişti.

Çin, her yıl yaklaşık 3 trilyon dolarlık ticaretin yapıldığı Güney Çin Denizi’ndeki egemenliği konusunda başta Filipinler ve Vietnam olmak üzere bölge ülkeleriyle anlaşmazlık yaşıyor.