Çin'den İngiltere'ye "Hong Kong'a karışma" çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Hong Kong'un artık bir "İngiliz sömürgesi" olmadığını belirterek, İngiltere'nin bir an önce Hong Kong'a karışan ve Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlarını bırakmasını talep etti.

Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, yaptığı yazılı açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carry Lam ile telefonla görüşmesine tepki gösterdi.

Hua, "Özellikle belirtmek isterim ki bugün Hong Kong, Çin Halk Cumhuriyetinin bir özel idari bölgesidir. Artık bir İngiliz sömürgesi değildir." ifadelerini kullanarak, İngiltere'nin, Hong Kong üzerinde egemenlik, siyaset ve denetim hakkı olmadığını ve bölgeye herhangi bir dış müdahaleye müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı.

Hong Kong'un dış işlerinin Çin merkezi hükümetinin sorumluluğunda olduğunu vurgulayan Hua, İngiliz hükümetinin doğrudan Hong Kong Baş Yöneticisini arayarak baskı kurmasının "bir hata" olduğunu kaydetti.

Hua, "İngiltere'nin bir an önce Hong Kong'a karışan ve Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlarını bırakmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı. Sözcü Hua ayrıca, İngiliz yönetiminin, Hong Kong'a yönelik eleştirilerini ve yangına körükle gitmeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.

Hong Kong Baş Yöneticilik Ofisi, dün Baş Yönetici Carry Lam'ın kendini arayan İngiltere Dışişleri Bakanı Raab ile 20 dakika telefonda görüştüğünü açıklamıştı.

Lam, görüşmede, toplumun farklı kesimlerinden kişilerin ifade ve toplanma özgürlüğünün yanı sıra çeşitli konularla ilgili görüşlerine saygı duyduklarını kaydederken, kamu düzenini bozan yasadışı hareketler ve şiddete izin verilmeyeciği söylemişti.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar 2 ayı geride bırakırken, göstericiler Hong Kong Havalimanı'nda 2 gündür oturma eylemi yapıyor ve çeşitli güzergahlarda ise protestolarını sürdürüyor.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suçlama iddiaları bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.