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Çin'den ilk Kaşıkçı açıklaması: Talihsizlik!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesini "talihsizlik" olarak nitelendirdi.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:50
Çin'den ilk Kaşıkçı açıklaması: Talihsizlik!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de olağan düzenlediği basın toplantısında konuştu. 

BU OLAY TALİHSİZLİK

Çunying, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda Suudi Arabistan'ın açıklamalarını ve soruşturma süreci ile Türkiye dahil tüm tarafların açıklamalarını takip ettiklerini belirtti. 

Kaşıkçı'nın öldürülmesine yönelik "Bu olay talihsizlik" ifadelerini kullanan Hua, vakanın uygun şekilde ele alınmasını umduklarını söyledi.

DAHA ÖNCE SESSİZ KALMIŞLARDI

Çin Dışişleri Bakanlığı, daha önce Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayına sessiz kalmış, konuya yönelik soruları cevaplamamıştı.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğuna geldiği sırada burada bulunan başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği iddia edilmişti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:50
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  2. çin
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  4. Cemal Kaşıkçı
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