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Çin'den Hong Kong yerel hükümetine destek açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı: - "Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin gerekli tüm önlemleri almasını, merkezi hükümetin Hong Kong'daki mekanizmalarının güvenliğini sağlamasını, hukukun üstünlüğünü korumasını ve suçluları cezalandırmasını kararlılıkla destekliyoruz"

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:58
Çin'den Hong Kong yerel hükümetine destek açıklaması

PEKİN (AA) - Çin, Hong Kong'daki gösterilerde Pekin'in bölgedeki irtibat ofisinin hedef alınmasının ardından, Hong Kong hükümetini tüm önlemleri alması ve suçluları cezalandırması yönünde desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, göstericilerin Hong Kong'da Çin'in irtibat ofisine saldırmasına tepki gösterdi.

Gıng, "bazı radikal göstericilerin bu davranışlarıyla 'tek ülke, iki sistem' ilkesinin bam teline bastıklarını" belirterek bunun "tolere edilemez" olduğunu söyledi.

"Hong Kong Özel İdari Bölge hükümetinin tüm gerekli önlemleri almasını, merkezi hükümetin Hong Kong'daki mekanizmalarının güvenliğini sağlamasını, hukukun üstünlüğünü korumasını ve suçluları cezalandırmasını kararlılıkla destekliyoruz." ifadesini kullanan Gıng, herhangi bir dış gücün, Hong Kong'un iç işlerine karışmasına ve bölge ile alakalı söylemlerine karşı çıktıklarını vurguladı.

Hong Kong'da dün sokakları dolduran binlerce gösterici, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını protesto etmek için toplanmıştı. Hong Kong hükümetini ve Pekin yönetimini hedef alan protestocular, Çin'in bölgedeki irtibat ofisine de yumurta ve sprey boyalarla hedef almıştı.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor. 

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.  

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.  

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:58
  1. Çin
  2. Hong Kong

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