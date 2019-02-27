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Çin’den Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı:- "Hindistan ve Pakistan tarafının soğukkanlılığı sürdürebilmelerini ve diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını umuyoruz"

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:56
Çin’den Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, gerginliğin tırmandığı Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, iki ülkenin Güney Asya’da uzun süreli istikrar ve barışın sürdürülebilmesi yönünde çaba harcamasını umduklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, "Hindistan ve Pakistan tarafının, soğukkanlılığı sürdürebilmelerini, diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını, Güney Asya’nın uzun süreli barış ve istikrarını sağlamak için orta yolda buluşmalarını ve yapıcı çabalar harcamalarını umuyoruz. (Keşmir bölgesinde) son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeleri takip ediyoruz. Uluslararası toplum da gelişmeleri takip ediyor. Çin’in bu konudaki tutumu çok net.” diye konuştu.

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı.

Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi. Pakistan sivil havacılık otoritesi tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

Pakistan ve Hindistan, 14 Şubat’tan bu yana, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ülkeye bilgilendirme yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşıyla sık sık telefonda görüşerek itidal tavsiyesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 11:56
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  2. Hindistan
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