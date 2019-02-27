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Çin’den Hindistan ve Pakistan’a "gerilimi artırmayın" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi:- "Çin, Hindistan ve Pakistan’ın ortak dostu olarak iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor"

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:05
Çin’den Hindistan ve Pakistan’a "gerilimi artırmayın" çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Pakistan ve Hindistan arasındaki gerilime ilişkin "Çin, iki tarafın soğukkanlılığını sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor." dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Çin-Hindistan-Rusya Dışişleri Bakanları 16. ortak toplantısı için Cıciang eyaletinin Vucın kentine gelen Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile bir araya geldi.

Görüşmede Vang, ülkesinin terörün her şekline karşı çıktığını ve Güney Asya’daki gelişmeleri takip ettiklerini kaydederek, "Hindistan ve Pakistan’ın ortak dostu olarak Çin, iki tarafın, soğukkanlılığı sürdürmesini ve gerilimi artırmaktan kaçınmasını umuyor. İki tarafın diyalog yoluyla, olayların aslını araştırarak, bölgenin barışını ortaklaşa korumasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hindistan Dışişleri Bakanı Swaraj ise uluslararası toplumun teröre karşı birlik ve iş birliğini savunduğunu belirterek, ilgili sorunların sorumluluk ve soğukkanlı bir tutumla ele alınacağını belirtti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:05
  1. Çin
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