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Çin'den Güney Kore'ye ABD uyarısı: Kararından vazgeç

Çin, Güney Kore'den Amerika Birleşik Devletleri'ne ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararından vazgeçmesini istedi.

03 Ağustos 2018 Cuma 20:38
Çin'den Güney Kore'ye ABD uyarısı: Kararından vazgeç

Çin, Güney Kore'nin ABD'ye ait Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin topraklarında konuşlandırılması kararı nedeniyle iki ülke arasında ortaya çıkan gerilimin çözülmesi için çağrı yaptı.

Güney Kore haber ajansı YONHAP'ta yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Singapur'da düzenlenen 51'inci Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında Güney Koreli mevkidaşı Kang Kyung-wha'ya "sorunun tamamen çözülmesi" ricasında bulundu.

Haberde Yi'nin, sorunun çözümünden kastının füze sisteminin konuşlandırılmasından vazgeçilmesi olduğu değerlendirilmesi yapıldı.

Güney ve Kuzey Kore arasındaki ilişkilerin gelişmesinin ve Washington yönetimi ile Pyongyang arasında uzlaşmanın bölgede kalıcı barışa ulaşılmasını sağlayacağına inandığını kaydeden Bakan Yi, iki Kore'nin Kore Savaşı'nın bitişini resmen ilan etmesini desteklediklerini de vurguladı.

GEÇEN YIL ALINMIŞ BİR KARAR

Güney Kore, geçen yıl Kuzey Kore kaynaklı füze tehdidinin artması üzerine ABD'ye ait THAAD bataryasını topraklarına konuşlandırma kararı almıştı.

ABD'nin THAAD sistemini Güney Kore'ye konuşlandırmasına, Kuzey Kore'ye en yakın ülkelerden biri olan Çin uzun süredir karşı çıkıyordu. Pekin yönetimi, füze savunma sisteminin bölgedeki güvenlik endişelerini artıracağı ve casusluk faaliyetleri için de kullanılabileceğini savunuyor.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 20:38
  1. ABD
  2. Çin
  3. Güney Kore

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