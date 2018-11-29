Çin'den G20 üyelerine ortak hareket etme çağrısı

ANKARA (AA) - Çin Ticaret Bakanlığı (MOC), G20 üyesi ülkelere yenilikçi, kapsayıcı ve açık bir dünya ekonomisinin inşasına yardımcı olmak için ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Şinhua'nın haberine göre, Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, yarın Arjantin'de başlayacak G20 zirvesine ilişkin açıklama yaptı.

Küresel serbest ticareti ve çok taraflı ticaret sistemini korumak için çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Fıng, yenilikçi, kapsayıcı ve açık bir dünya ekonomisi oluşturmaya yardımcı olmak ve G20 zirvesinde olumlu, pragmatik, ekonomik ve ticari sonuçlar elde etmek için ortak hareket ederek çaba gösterilmesi çağrısı yaptı.

Fıng, yükselen korumacılığın ve tek taraflılığın, küresel ekonomideki büyümeye belirsizlik getirdiğini vurgulayarak, tüm tarafların iş birliğinin gerektiğini söyledi.

Öte yandan Fıng, ülkesinin, Arjantin ve diğer taraflarla ticaret ve yatırım alanında iş birliğini güçlendirmek, pazarları açık tutmak ve büyümeye yönelik yeni koşullar keşfetmek için çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.