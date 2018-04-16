Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Çin'den flaş Suriye açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suçluluk varsayımıyla egemen bir ülkeye askeri saldırı düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz" denildi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 17:12
Çin'den flaş Suriye açıklaması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye'ye yönelik askeri operasyonuna ilişkin, "Suçluluk varsayımı ile egemen bir devlete askeri operasyon düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Hua, başkent Pekin’de yaptığı olağan basın toplantısında, Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerine göre hangi durumlarda güç kullanımının açık olduğunu belirterek, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik füze saldırısının uluslararası hukukun güç kullanımını engelleyen temel ilkelerinin ihlali anlamına geldiğini söyledi.

Bu üç ülkenin üst düzey yetkililerinin Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığını iddia eden "çok muhtemel” veya "kanıt aranıyor” şeklindeki açıklamalarını takip ettiklerini dile getiren Hua, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suçluluk varsayımı ile egemen bir devlete askeri operasyon düzenlemenin sorumsuzca olduğunu düşünüyoruz. Suriye’nin kimyasal silah meselesinin yalın gerçeklere ihtiyacı var. Herhangi bir ülke, örgüt ve kişinin hangi durumda ve amaçla olursa olsun kimyasal silah kullanmasına karşı çıkıyor, Suriye’nin kimyasal silah şüphesinin kapsamlı, adil ve tarafsız şekilde soruşturulmasını ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini savunuyoruz."

BM’yi bertaraf ederek tek taraflı insani müdahalelerin uluslararası hukuka uymadığını ifade eden Hua, Suriye’ye gerekli ekiplerin gönderilerek bu kimyasal meselesine ilişkin soruşturma yürütülmesi, hiçbir tarafın da bu soruşturmada bir sonuca ulaşılmadan ön yargıda bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Hua, tarihte kimyasal silah bahanesiyle birtakım ülkelerin Irak'a yaptıklarından ders alınması gerektiğini belirterek, geçmişte yaşanan trajedilerin tekrarlanmaması gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 17:12
  1. Çin
  2. ABD
  3. İngiltere
  4. Fransa
  5. Suriye
  6. Birleşmiş Milletler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    1. ABD'nin gizli Suriye planı deşifre oldu!
    2. "ABD ekonomisi kesinlikle krize girecek"
    3. Korkutan deprem! Antalya sallandı
    4. Kirpilere yerli kafes entegre edildi
    5. Terör örgütüne büyük darbe
    6. 994 hap ve 58 paket esrar maddesi ele..
    7. Sabiha Gökçen’den akıllı otopark hizmeti
    8. Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ocakta..
    9. ''Beşte beş yapıp şampiyon olacağız''
    10. Antalya'da 3.9 büyüklüğünde deprem
    11. Yıldız oyuncuya özel görev verildi!
    12. Lider Galatasaray'ın kritik 3..
    13. Bakanlık açıkladı! Avrupa birincisiyiz
    14. Doğan Medya'nın satışında kritik gelişme
    15. İstanbul Büyükçekmece’de kimyasal şüphe
    16. Halk isyan etti... Ortalık savaş..
    17. AB Bakanı Ömer Çelik’ten AB üyesi..
    18. Kemal Kılıçdarğlu: Aziz Sancar'ı da..
    19. Ordululara müjdeli haber! 1800 kişi..
    20. Halk ayaklandı! Ermenistan fena karıştı
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Arap Birliği'nden skandal Türkiye hamlesi
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Rusya S-400'leri neden kullanmadı?
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var
    Faizsiz 500 bin liralık kredi! Tek şartı var

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 14.04.2018
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin, anıracağım...
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?
    Muz yemek nükleer santralden daha mı tehlikeli?