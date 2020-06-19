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Korona Virüs

Çin'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı için tarih verdiler

Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou, koronavirüs aşısının yıl sonunda tanıtılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:56:00 -
Çin'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı için tarih verdiler

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin aşı çalışmaları tüm dünyada devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) vakalarının sayısı 8,5 milyonu aşan ve ölüm sayısının 456 bini geçerken, Çin Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi Başkanı Wu Zunyou'dan umut verici bir açıklama geldi. Zunyou, koronavirüs aşısının 2020 sonunda dünyaya tanıtılacağını açıkladı.

"Salgın Pekin'de kontrol altına alındı"

Çin'de yerel bir kanala konuşan Zunyou, salgına ilişkin ikinci dalganın başladığı Pekin'in kontrol altına alındığını ifade etti. Zunyou, yıl sonunda tatınıtılan aşının testleri geçtiğini de sözlerine ekledi.

32 yeni vaka tespit edildi

Son 24 saatte 32 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle ülke genelinde vaka sayısı 83 bin 325'e yükseldi.

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