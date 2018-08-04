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Çin'den katil Esed'in İdlib operasyonuna askeri destek!

İdlib'e saldırı hazırlığında bulunan katil Esed rejimine Çin'den askeri destek geldi. Pekin'in Şam Büyükelçisi Qi Qianjin, Esed rejimine destek olmak amacıyla ülkeye asker konuşlandırabileceğini belirtti.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:03
Çin'den katil Esed'in İdlib operasyonuna askeri destek!

Esed rejiminin, İdlib’e saldırıya hazırlandığına yönelik bilgiler artarken, Çin'den ilginç bir çıkış geldi. Pekin'in Şam Büyükelçisi Qi Qianjin, Suriye merkezli Al-Watan gazetesine verdiği söyleşide, Çin yönetiminin, İdlib'e saldırıya hazırlanan Esed rejimine destek olmak amacıyla ülkeye asker konuşlandırabileceğini belirtti.

''HALİHAZIRDA İŞBİRLİĞİ BULUNUYOR''

Büyükelçi Qi, "Çin ordusunun bir şekilde rejimin İdlib veya başka bölgelerdeki saldırılarına destek olma konusunda istekli olduğu" değerlendirmesini yaptı. Çin askeri ateşesi Wong Roy Chang da aynı gazeteye yaptığı açıklamada, Esed rejimi ordusu ile Çin ordusu arasında halihazırda işbirliği bulunduğunu ve Çin'in bu ilişkiyi geliştirmeyi istediğini söyledi. Çin bugüne kadar, Esed rejimine siyasi destek vermiş ve ülkenin yeniden inşasına destek olabileceğini belirtmiş ancak askeri destek konusunda net bir tutum takınmamıştı. Çin'in ilk etapta Esed rejimine destek amacıyla sınırlı sayıda özel kuvvet askerini ve askeri danışmanı ülkeye gönderebileceği değerlendiriliyor.

(Yeni Şafak)

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:03
  1. Esed rejimi
  2. İdlib
  3. Çin
  4. Pekin
  5. Şam Büyükelçisi Qi Qianjin
  6. Suriye
  7. Al-Watan
  8. Wong Roy Chang

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