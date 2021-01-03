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Korona Virüs Çin'den çarpıcı iddia: Koronavirüs dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda çıktı
Korona Virüs

Çin'den çarpıcı iddia: Koronavirüs dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda çıktı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin Vuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüs salgınıyla ilgili yaptığı açıklamada, virüsün dünyanın farklı yerlerinde aynı anda ortaya çıktığını iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-03 05:50:00 -
Çin'den çarpıcı iddia: Koronavirüs dünyanın farklı bölgelerinde aynı anda çıktı

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, koronavirüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Vang Yi yaptığı açıklamada, virüsün dünyanın farklı ülkelerinde aynı anda ortaya çıktığını ve sadece ilk bildiren ülkenin Çin olduğunu belirtti.

"İlk biz bildirdik"

Vang, Xinhua ajansında ve Çin Merkez Televizyonu'nda (CCTV) yayınlanan açıklamasında "Zamana karşı yarıştık ve vakaları dünyaya bildiren ilk ülke olduk. Sayıları giderek artan araştırmalar, pandeminin muhtemelen dünyanın birçok yerinde ortaya çıkan ayrı ayrı salgınlardan kaynaklandığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Ön saflarda yer aldık"

Çin'in, koronavirüs karşı mücadelede uluslararası iş birliğinin ön saflarında durduklarını ve bu mücadelede küresel sinerjinin oluşumuna katkıda bulunduklarını kaydeden Vang, "Konuyu siyasallaştırma ve damgalama girişimlerini reddederek dezenformasyona karşı mücadelenin ön saflarında yer aldık. Pandemiye karşı mücadeleyle ilgili tarafsız anlatımın ve kolektif hafızanın yalanlarla çarpıtılmamasını sağlamaya kararlıyız" diye konuştu.

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