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Etiyopya'daki kaza sonrası Çin'den şirketlere 'uçuşları durdurun' talimatı

Etiyopya'da meydana gelen uçak kazası sonrası Çin, ülkedeki Boeing 737-8 model uçakları kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00'a kadar ticari uçuşları durdurması talimatı verdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 08:16
Etiyopya'daki kaza sonrası Çin'den şirketlere 'uçuşları durdurun' talimatı

Çin Sivil Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Boeing 737-8 modelinin geçen yıl ekim ayındaki Endonezya kazasından sonra 2. defa Etiyopya'da kazaya karıştığı belirtilerek, iki kazanın benzer sorunlar nedeniyle gerçekleştiğine dikkat çekildi.

Boeing ile iletişim kurularak güvenlik önlemleri temin edilecek

"Görünmeyen güvenlik sorunlarına sıfır tolerans" temelinde Çin sivil havacılık uçuşlarının güvenliğini temin etmek ve güvenlik risklerinin sıkı şekilde yönetimini sağlamak için, ülkedeki Boeing 737-8 model uçakları kullanan tüm ulaştırma firmalarına yerel saatle 18.00'a kadar ticari uçuşları durdurması talimatı gönderildiği ifade edildi.

Amerikan Federal Havacılık İdaresi ve Boeing firmasıyla iletişim kurulacağını kaydeden idare, uçuş güvenliğiyle ilgili önlemlerin temin edilmesinden sonra uçuşların tekrar başlatılmasına yönelik duyuru yapılacağını bildirdi.

96 adet bulunuyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi verilerine göre yerel ulaşım şirketlerinde 96 adet Boeing 737 tipi yolcu uçağı bulunuyor.

Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye yaptığı uçuş sırasında düşmüş, aralarında mürettebatın da olduğu 157 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, yaşamını yitiren yolcuların arasında 8 Çin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 08:16
  1. Çin
  2. Boeing 737-8
  3. Etiyopya
  4. kaza

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