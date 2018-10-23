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Çin’den Amerika'ya Tayvan tepkisi

Tayvan konusunda tepkili olan Çin Dışişleri Bakanlığı'nden "ABD'yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz" açıklaması yapıldı.

23 Ekim 2018 Salı 14:34
Çin’den Amerika'ya Tayvan tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de  düzenlediği olağan basın toplantısında ABD donanmasına ait USS Curtis Wilbur ve  USS Antietam savaş gemilerinin dün Tayvan Boğazı’ndan geçişini yakından takip  ettiklerini belirterek, bu konuda Washington yönetimine endişelerini  bildirdiklerini ifade etti.

Tayvan meselesinin Çin’in toprak bütünlüğünü ve egemenlik haklarını  ilgilendirdiğini vurgulayan Sözcü Hua, bu meselenin Çin ve ABD ilişkilerinde en  önemli ve hassas konu olduğunu dile getirdi.

Hua, "ABD’yi 'Tek Çin' ilkesine bağlı kalmaya çağırıyoruz." ifadesini  kullanarak, iki ülke ilişkileri ve Tayvan Boğazı’na zarar vermemek adına  Washington yönetiminin Tayvan ile alakalı konuları dikkatli şekilde ele alması  gerektiğini belirtti.

ABD’ye ait söz konusu savaş gemileri dün Tayvan Boğazı'ndan geçmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Rob Manning konuya  ilişkin, "USS Curtis Wilbur ve USS Antietam uluslararası hukuka uygun, rutin bir  Tayvan Boğazı geçişi gerçekleştirdi. Gemiler Tayvan Boğazı'ndan geçerek ABD'nin serbest ve açık bir İndo-Pasifik bölgesi konusuna bağlılığını gösterdi."  ifadesini kullanmıştı.

Pekin yönetimi, "Tek Çin" ilkesini benimseyerek Çin'i uluslararası  toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın, bağımsızlık  ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini belirtiyor.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükumet  üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak  da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Ancak Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını  kabul etmemişti.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 14:34
  1. ABD
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