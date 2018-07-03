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Çin'den Amerika'ya seyahat edecek vatandaşlar için güvenlik uyarısı

Çin, Amerika'ya seyahat edecek vatandaşları için güvenlik uyarısı yayımladı.

03 Temmuz 2018 Salı 17:44
Çin'den Amerika'ya seyahat edecek vatandaşlar için güvenlik uyarısı

ABD'nin başkenti Washington'daki Çin Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan seyahat uyarısında, ABD'deki tedavi masraflarının yüksekliğine, suç ve terör saldırılarına karşı korunmanın önemine ve ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza kurumu yetkililerinin uygulamalarına işaret edilerek, vatandaşların bu konularda dikkatli olmaları gerektiği ifade edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pekin'de yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin ABD'deki "potansiyel tehlikeler" konusunda yolcuları uyarma görevini yerine getirdiğini söyledi.

ABD’nin yeni gümrük tarifelerinin cuma günü yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2018 Salı 17:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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