0553 313 94 23

Çin’den Amerika'ya 16 milyar dolarlık misilleme

Çin, 16 milyar dolar tutarında Amerika menşeli ürüne yüzde 25 vergi getirildiğini açıkladı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:42
Çin’den Amerika'ya 16 milyar dolarlık misilleme

Çin, ABD'nin 16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına getirdiği vergilere karşı misilleme olarak, 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi getirildiğini açıkladı.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifeleri Komisyonundan yapılan açıklamada, 16 milyar dolar tutarındaki ithal ABD ürünlerine yüzde 25 ilave vergi getirilmesine karar verildiği belirtilerek, ilave vergi kararının 23 Ağustos’ta yürürlüğe gireceği bildirildi. 

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise Washington yönetiminin Çin mallarına makul olmayan yeni gümrük vergileri koyarak, ABD’nin kendi iç hukukunu uluslararası hukukun üzerinde tuttuğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Çin’in ABD’nin gümrük vergilerine yönelik karşı önlemler alacağına dikkat çekilerek, çoklu ticaret sistemini ve kendi yasal çıkarlarını koruyacağı kaydedildi.

ABD yönetimi bu sabah 16 milyar dolar tutarında Çin menşeli ürüne yönelik yüzde 25 gümrük vergisinin 23 Ağustos'tan itibaren yürürlüğe gireceğini açıklamış ve ürün listesini yayımlamıştı.

Washington yönetiminin listesinde motor yağı, etilen, vinil klorür, akrilik polimer ve yarı iletkenlere ilişkin 279 maddeye yer verilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump hafta başında 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına daha önce yüzde 10 olarak belirlenen gümrük tarifesinin yüzde 25'e çıkarılması talimatını vermiş, Pekin yönetimi de buna karşılık 60 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürüne yüzde 5 ila yüzde 25 tutarında ilave vergi getirmeye hazır oldukları cevabını vermişti. 

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:42
  1. 16 milyar dolar tutarında ABD malları
  2. ABD
  3. Çin
  4. ticaret savaşı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de hakimiyet alanlarındaki değişim sürüyor
    1. Suriye'de hakimiyet alanlarındaki..
    2. Arefe günü duası nedir?
    3. Bilal Erdoğan: Birlik ruhunu dünyaya..
    4. Katil Esed'in İngiliz karısı kanser oldu
    5. ABD ile kritik görüşme başladı
    6. Hangi hayvanlardan kurban kesilir?..
    7. Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    8. Meteoroloji'den Karadeniz'de yeni..
    9. Amerika'da 11 çocuğun kurtarıldığı..
    10. EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine..
    11. Adıyaman'da düğün konvoyunda kaza: 4..
    12. ABD'de şok! Polisler bölgeye akın etti
    13. Kayseri'de cinayetlerin benzerliği..
    14. Beşiktaş Lask Linz maçı ne zaman saat..
    15. 2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı..
    16. Lavabodaki kireç lekesi nası çıkar?
    17. Birleşmiş Milletler Gazze'de yakıt..
    18. Bakan Cahit Turhan'dan İstanbul Yeni..
    19. Aydın'da Hint keneviri operasyonunda 2..
    20. Emekli maaşları ve 1000 TL Kurban..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?