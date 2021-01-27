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Korona Virüs Çin'den alınan koronavirüs aşısının Türkiye'deki 3. faz denemeleri tamamlandı
Korona Virüs

Çin'den alınan koronavirüs aşısının Türkiye'deki 3. faz denemeleri tamamlandı

Çin menşeili Koronavirüs aşısı CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Tüm gönüllülere mesajla bildirim yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 12:25:00 -
Çin'den alınan koronavirüs aşısının Türkiye'deki 3. faz denemeleri tamamlandı

Çin'den alınan CoronaVac'ın Türkiye'de devam eden Faz-3 çalışması tamamlandı. Çalışmaya gönüllü katılanlara gerçek aşı olup olmadığına yönelik bilgilendirme mesajı gitti.

Gönüllülerin 1 yıl süreyle takip edileceği söylendi. Gerçek aşı olmayanlar ise deneye katılma sırasına göre gerçek aşı olmak için çağrılacak.

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