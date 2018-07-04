Çin’den AB’ye Amerika baskısı

Münübe Yılmaz

Çin hükümeti, ABD başkanı Trump’ın çelik ithalatına getirdiği ek vergilerden ötürü AMerika’ya karşı durmadı konusunda AB’ye baskı yapıyor. Berlin, Brüksel ve Bejing’de yapılan görüşmelerde, içlerinde Çin’in başkan yardımcısı Liu He’nin de bulunduğu üst düzey Çinli yetkililer, AB temsilcilerine Trump’ın çelik ve aliminyuma getirdiği ek vergilere karşı bir takım önerilerde bulundu. Yetkililerin ilk önerisi, AB'yi Amerika ile ticaret yapmak yerine Çin ile ticari ilişkileri geliştirip, pazarda Çin'e daha çok yer verilmesi idi. Çinli yetkililerin bir diğer önerisi ise, AB’nin Çin ile beraber olarak, ABD’ye karşı çıkması olsa da, AB temsilcileri bu konuya sıcak bakmadı. Dünya’nın en büyük ticaret bloğu olan AB ise, uygulanan ek vergilere Dünya Ticaret Örgütü ve AB’nin temel prensipleri ölçüsünde cevap vereceklerini söyleyerek, Bejing ile birleşip Washington’a karşı durma gibi bir düşüncelerinin olmadığını iletti. Çin medyası ise, AB’nin alenen açıklamasa da Çin’in tarafında olduğunu iddia ederken, 2016 ve 2017 yılında Çin ve AB arasında yapılan görüşmelerde, Güney Çin Denizi’ndeki ticaret üzerine anlaşma sağlanamadığından dolayı iki tarafın beraber çalışacağına dair herhangi bir açıklama yapılmamıştı. Bu sene Brüksel’den gelen açıklamada ise Trump’ın aliminyum ve çelik ithalatındaki vergileri arttırmasına rağmen, Washington’un Çin’in dünya çapında bir kapalı pazar haline gelmesi ile ilgili çekincelerini anlayışla karşıladığına fakat ABD’nin bu çekinceleri yok etme yöntemi ile alakalı sıkıntılar olduğuna dair bir açıklama geldi