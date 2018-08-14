Çin'den ABD'ye uyarı: Derhal vazgeçin

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, Pekin yönetiminin itirazlarının göz ardı edilerek, Çin ile ilgili olumsuz içeriklerin de geçtiği yasa tasarısının kabul edilmesi ve imzalanmasından güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyduklarını belirtti.

Sözcü Lu, açıklamasında, "ABD tarafını, soğuk savaş zihniyetini ve kazananı olmayan oyun kavramını terk etmeye, Çin ile ilişkilerine tarafsız şekilde bakmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.



Açıklamada, ABD’den ikili ilişkiler ve kilit öneme sahip ikili iş birliği alanlarına zarar vermemek için yasa tasarısında Çin’e yönelik olumsuzluk içeren kısımları uygulamaması istendi.



Çin Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise bütçe tasarısının Çin-ABD orduları arasındaki karşılıklı güvene zarar verdiği ve ikili ilişkilerdeki en önemli ve hassas konu olarak görülen Tayvan’a müdahale ettiğine dikkat çekildi.



Açıklamada Çin'in, kimsenin Tayvan’ı Çin’den koparmasına izin vermeyeceği ifade edildi. ABD Senatosu’nun 1 Ağustos’ta kabul ettiği ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dün imzalanan 716 milyar dolarlık 2019 mali yılı bütçesine ilişkin yasa tasarısı Tayvan’a savunma yardımı yapılmasını içeriyor.Tasarı ayrıca, ABD’nin Tayvan ile ortak askeri tatbikatlarını genişletmeyi, askeri ve askeri olmayan üst düzey temaslarını artırmayı öngörüyor.



ABD, "Tek Çin" politikasıyla 1979 yılında Tayvan yerine Çin Halk Cumhuriyeti'ni "Çin'i temsil eden meşru siyasi otorite" olarak tanısa da Taipei ile ilişkilerini de gayriresmi olarak sürdürüyor. Adanın savunmasına destek veren ABD, her yıl milyarlarca dolar değerinde silah satıyor.



Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı. Tayvan'ın bağımsızlığını kabul etmeyen Çin, bu adanın kendi eyaleti olduğunu savunuyor.