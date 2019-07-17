Çin'den ABD'ye ticaret anlaşmasında "kararlılık" çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, ABD'nin kararlılık ve irade göstererek, Çin ile karşılıklı eşitlik ve saygı temelinde iki tarafın yararına bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için ortak çaba harcamasını umduklarını ifade etti.

Sözcü Gıng, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "ABD Başkanı Donald Trump'ın 325 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına ilave tarife getirebilecekleri ve Çin ile anlaşmaya varmak için uzun bir yol olduğu" sözlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Çin'in başından beri ticari anlaşmazlıkların diyalog ve müzakereyle çözülmesini savunduğunu ve bu konuda samimiyet gösterdiğini vurgulayan Gıng, şunları söyledi:

"ABD'nin kararlılık ve irade göstererek, Çin ile karşılıklı eşitlik ve saygı temelinde iki tarafın yararına bir ticaret anlaşmasına ulaşmak için ortak çaba harcamasını umuyoruz.

Eğer ABD tarafı, yeni vergiler getirirse, bu iki tarafın ticaret müzakerelerine yeni engel çıkarmaktan başka bir şey olmaz. Sadece Çin ve ABD'nin ticaret anlaşmasına ulaşmasını sağlayan yolu daha da uzatır."

- Ticaret savaşı, en son Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı

ABD Başkanı Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "İstersek Çin'i endişelendiren tarifeleri artırmak için çok yolumuz var. Daha tarife uygulayabileceğimiz 325 milyar dolarlık ürün var." ifadelerini kullanmıştı.

Japonya'da geçen ay düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Trump görüşmesinden, ticaret müzakerelerine devam kararı çıkmıştı.

Trump, 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını duyurmuş, daha sonra ise "Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması" konusunda yeşil ışık yakmıştı.

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.