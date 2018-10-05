0553 313 94 23

Çin'den ABD'ye tarihi operasyon! Çip yerleştirmişler

ABD'nin teknoloji sırlarını ele geçirmek için Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarına "küçük casus çipler" yerleştirildiği ileri sürüldü. Pirinç büyüklüğündeki minik casus çiplerin yerleştirildiği bilgisayarların Amazon ve Apple başta olmak üzere ABD firmaları ve kamu kurumlarında kullanıldığı belirtiliyor.

05 Ekim 2018 Cuma 08:42
Çin'den ABD'ye tarihi operasyon! Çip yerleştirmişler

Çin’de üretilen bilgisayar ekipmanlarına ABD'nin teknoloji sırlarını çalmak için "minik casus çipler" eklendiği iddia edildi.

The Bloomberg News’in haberine göre, pirinç büyüklüğündeki çiplerin yerleştirildiği bilgisayarların, Amazon ve Apple başta olmak ABD firmalarında ve kamu kurumlarında kullanıldığı belirtildi.

"Gizli bir giriş kapısı"

Habere göre, hala devam eden 3 yıllık gizli bir araştırmada Çinlilerin, bilgisayar donanımlarına yazılımdan daha etkili ve tespiti zor şekilde “gizli bir giriş kapısı” oluşturmayı başardıkları ifade edildi.

İsmini vermek isteyemeyen bir Amerikalı yetkili, Çin Halk Kurtuluş Ordusuna ait bir birimin, ABD merkezli Super Micro Computer Inc. için Çin’de üretilen ekipmanlara casus çipleri yerleştirmeye müdahil olduğunu savundu.

Super Micro’nun Savunma Bakanlığı bilgi merkezleri, CIA’nın insansız hava aracı operasyonları ve donanma savaş gemilerinin yerleşik ağları için parçalar ürettiği açıklandı.

Güvenlik incelemesinden geçiyor

Amazon’un, yazılım şirketi Elemental’ı satın almasıyla problemin keşfedildiği bildirildi. Şirketin, Kaliforniya merkezli Super Micro tarafından sağlanan ekipmanları güvenlik incelemesinden geçirmeye başladığı ifade edildi.

Casus mini çiplerin, Apple, Amazon'un web hizmetleri ve benzer şirketler tarafından işletilen veri merkezlerinde kullanılan bilgisayar anakartları için tasarlandığı kaydedildi.

Çıkan haber üzerine Apple ve Amazon, hiçbir zaman ekipmanlara yerleştirilmiş “kötü amaçlı çiplere” rastlamadıklarını belirtti. Super Micro da casusluk olayı hakkında bilgisi olmadığını açıkladı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:42
  1. Ordu
  2. abd
  3. çin
  4. çip

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin'den ABD'ye tarihi operasyon! Çiplerle sızdılar
    1. Çin'den ABD'ye tarihi operasyon!..
    2. Akhisarspor'a bir gol yetmedi
    3. Slimani şehitlerimizi unutmadı
    4. Gerginlik artıyor: Demirden korksak..
    5. Irak Dışişleri Bakanlığı, Batman'daki..
    6. Piyasanın son gününde dolar ne kadar?
    7. AK Parti'de seçim takvimi belli oldu
    8. Gerilim tırmanıyor! Akşener'in evinin..
    9. Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı!
    10. Antalya'da trafik kazası: 5 kişi yaralı
    11. Adıyaman'da silahlı kavga: 11 yaralı
    12. İşgalci İsrail Gazze'de sağlık..
    13. Phillip Cocu, Ersun Yanal sorusuna..
    14. Malmö taraftarından Loris Karius'a..
    15. Merkez Bankası: Fırsatçılar zam yaptı
    16. Sincar, Kamışlı ve Kobani'de... ABD..
    17. Valiz cinayetinde önemli gelişme!
    18. Darbeci FETÖ'nün hesapları donduruldu..
    19. Amerika direkt olarak YPG ile anlaştı...
    20. Metin Külünk'ün evine silahlı ve..
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı