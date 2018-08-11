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Çin'den ABD'ye soğuk duş!

Çin Dışişleri Bakanlığı, Çin'in ticaret ve enerji alanında İran'la ilişkilerinin başka hiçbir ülkenin çıkarlarına zarar vermediğini söyledi.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:15
Çin'den ABD'ye soğuk duş!

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la ticaret yapan şirketlerin Amerika ile iş yapamayacaklarını söylemesinin ardından geldi.

"İRAN İLE TİCARETİMİZ SÜRECEK"

Çin, İran ile olan ticari ilişkilerin açık ve şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü açıkladı.

ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlar, Washington'un müttefiklerinin itirazlarına rağmen yürürlüğe girdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Cuma günü geç saatlerde yayınlanan bir açıklamada, tek taraflı yaptırımlara ve "yabancılara karşı yargı yetkisine sahip yerel mahkemeler tarafından empoze edilmesine" karşı olduğunu vurguladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çin ve İran'ın mantıklı, adil ve yasal olan ticari  ve enerji alanlarında uzun soluklu, şeffaf ve doğal bir işbirliği içindedir." dedi.

"İRAN İLE TİCARETİMİZ BM'YE UYGUN"

İran ile olan ticaretin, BM Güvenlik Konseyi kararlarını veya Çin'in uymaya söz verdiği uluslararası taahhütleri ihlal etmediğin açıklayan Çin Dışişleri, yapılan ticaretin herhangi bir devletin menfaatine zarar vermediğine ve ticaretin devam edeceğine açıklamalarında yer verdi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:15
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