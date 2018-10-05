Çin'den ABD'ye sert tepki: Yersiz ve saçma

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying yaptığı yazılı açıklamada, Başkan Yardımcısı Pence'in, Çin’i (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçlamasına ilişkin "Çin’in iç ve dış politikasına ilişkin yapılan açıklamalar yersizdir. Çin’in ABD’nin iç işlerine ve seçimlerine karıştığı iftirasını atmak kulaktan dolma söylemlerle hareket etmektir. Doğru ve yanlışı karıştırmaktır." ifadelerini kullandı.



Söz konusu açıklamalara "kesinlikle karşı çıktıklarını" belirten Sözcü Hua, ABD’yi "hatasını düzeltmeye, Çin’e karşı 'yersiz suçlama ve karalamaları' ve iki ülke ilişkilerine zarar vermeyi bırakmaya" çağırdı.

ABD tarafının Çin ile normal iş birliğini, iç işlerine müdahale olarak görmesini "aşırı derecede saçma" olarak nitelendiren Hua, bu ülkenin iç işlerine ve seçimlerine karışmaya ilgi duymadıklarını ifade etti.

Kötü niyetli karalamalar boşunadır

Hua, "Uluslararası toplum, kimin gereksiz yere diğer ülkelerin egemenliğini ihlal ettiğini, iç işlerine müdahale ettiğini ve çıkarlarının altını oyduğunu iyi biliyor. Çin’e karşı yapılan herhangi kötü niyetli karalamalar boşunadır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin’in ABD’ye karşı politikasının tutarlı ve net olduğunu belirten Hua, ABD ile çatışmasızlık, karşılıklı saygı ve kazan-kazan iş birliğiyle çalışmaya bağlı kaldıklarını vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, dün Hudson Enstitüsünde yaptığı konuşmada, ticari ve ekonomik faaliyetleri ile dış politikasına yönelik yeni bir söylem benimseyen Çin'i, Trump yönetimini zayıflatmaya çalışmakla suçlamış, Pekin yönetiminin ABD'de kasım ayında yapılacak ara seçimde önemli rol oynayacak eyaletleri ve endüstrileri hedef aldığını belirtmiş ve Trump seçmenlerinin karşı oy vermelerini arzu ettiğini savunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta da Çin'i, 2018 ara seçimlerine Demokrat rakiplerine yardım etmek için müdahale etmeye çalışmakla suçlamıştı.

Çin ile ABD arasında, ilave gümrük vergileriyle başlayan ticaret savaşı, Güney Çin Denizi'ne giren ABD savaş gemileri, Washington yönetiminin Tayvan'a silah satışı nedeniyle gerginlik yaşanıyor.