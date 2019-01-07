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Çin'den ABD'ye, Güney Çin Denizi'nde "provokasyona son ver" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang:- "Çin, ABD'nin ilgili eylemine kararlılıkla karşı çıkıyor ve ABD tarafını bu tür provokatif eylemlere bir an önce son vermeye çağırıyor"

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:18
Çin'den ABD'ye, Güney Çin Denizi'nde "provokasyona son ver" çağrısı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD donanmasına ait savaş gemisinin Güney Çin Denizi'ne girmesine tepki göstererek Washington yönetimini bölgede "provokasyona son vermeye" çağırdı.

Bakanlık Sözcüsü Lu, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, ABD donanmasına ait USS McCampbel adlı güdümlü füze destroyerinin Şişa adalarına (Paracel) yakın sulara yaklaşarak Çin'in egemenlik haklarını, kanunlarını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak bu eylemin ilgili sularda barış, güvenlik ve düzene zarar verdiğini kaydetti.

Çin'in, bölgeye savaş gemisi ve uçakları göndererek ABD'yi, savaş gemisinin bölgeden ayrılması için uyardığını belirten Sözcü Lu, bu konuda gerekli tepkinin ABD makamlarına da iletildiğini ifade etti.

"Çin, ABD'nin ilgili eylemine kararlılıkla karşı çıkıyor ve ABD tarafını bu tür provokatif eylemlere bir an önce son vermeye çağırıyor." diyen Lu, ülkesinin egemenlik ve güvenliğini savunmak için ilgili önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

ABD donanmasına ait geminin, iki ülkeden üst düzey yetkililerin Pekin'de ticari müzakereler yürüteceği gün Şişa adasına yakın sulara girmesi dikkati çekti.

ABD'den daha önce yapılan açıklamada, geminin "seyrüsefer serbestisi" çerçevesinde görev icra ettiği bildirilmişti.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:18
  1. ABD
  2. Çin
  3. Güney Çin Denizi

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