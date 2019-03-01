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Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi tepkisi

Çin Dışişleri Bakanlığı:- "ABD gibi bölge (Güney Çin Denizi) dışından ülkeler bölgenin barış, huzur ve refahını düşünüyorsa hiç yoktan sorun çıkarmamalı"

01 Mart 2019 Cuma 14:10
Çin'den ABD'ye Güney Çin Denizi tepkisi

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'i Güney Çin Denizi'nde "tehdit" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, Pompeo'nun Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'nde yaptığı askeri inşa faaliyetleriyle Filipinler ve ABD'yi tehdit ettiği yönündeki ifadelerine ilişkin, "ABD gibi bölge dışından ülkeler, bölgenin barış, huzur ve refahını düşünüyorsa hiç yoktan sorun çıkarmamalı." dedi.

Çin ve Güney Çin Denizi'ne komşu ülkelerin ortak çabalarıyla bölgenin daha istikrarlı hale geldiğini savunan Lu, ilgili tüm tarafların Güney Çin Denizi'nde davranış kuralları müzakerelerinin ilerlemesi için çaba harcadığını vurguladı.

Çin ve Güney Çin Denizi etrafındaki ülkelerin bölgenin barış ve istikrarını korumak için ortak çaba harcadığını söyleyen Lu, Pompeo'ya yönelik, "Endişelenmemesi gerektiğini düşünüyorum. Herhangi bir ülke kendi refahını başka bir ülkenin herhangi bir şahsından daha iyi anlar." ifadelerini kullandı.

Pompeo, Filipinler'i ziyaretinde düzenlediği basın toplantısında, "Çin'in Güney Çin Denizi'nde ada inşası ve askeri faaliyetleri, egemenliğinizi, güvenliğinizi, dolayısıyla ekonomik geçim kaynağınızı tehdit ediyor, aynı zamanda ABD'ninkini de." diye konuşmuştu.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang Sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 14:10
  1. ABD
  2. Çin
  3. Filipinler
  4. Güney Çin Denizi

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