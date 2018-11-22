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Çin'den, ABD'nin "teknoloji hırsızlığı" suçlamasına tepki

22 Kasım 2018 Perşembe 18:45
Çin'den, ABD'nin "teknoloji hırsızlığı" suçlamasına tepki

ANKARA (AA) - Çin, bu ay sonunda Arjantin'de düzenlenecek G-20 Zirvesi'nde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılması planlanan görüşme öncesinde, ABD'nin, "teknoloji hırsızlığı" suçlamasında bulunduğu güncel bir rapora tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Ofisinin, Çin'i büyük teknoloji firmalarının bilgisayarlarına sızarak fikri mülkiyet kapsamındaki ticari bilgileri izinsiz ele geçirme faaliyetlerini sürdürmekle suçladığı raporu, "mesnetsiz" olarak nitelendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, Çin'in ABD'ye yönelik siber hırsızlık faaliyetlerini artırmakla itham edildiği rapora tepki göstererek, raporun "Çin için tamamen kabul edilemez" olduğunu ifade etti.

Washington'a, ekonomik ilişkileri ilerletmek adına "uygun koşullar oluşturma" çağrısı yapan Gao, "ABD tarafının, ikili ekonomik ve ticari ilişkilere zarar veren sözlerini ve eylemlerini sona erdireceğini umuyoruz." dedi.

Pekin'in, ticaret ortaklarının usulsüz olarak değerlendirdiği politikalarda temel bir değişiklik yapmadığının ileri sürüldüğü raporda, Çin, fikri mülkiyeti ve hassas ticari bilgileri elde etmek için casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlanmıştı.

- Zirve öncesi Trump ve Şi telefonda görüştü

Trump, bu ayın başında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Çinli mevkidaşı Cinping ile uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Görüşmelerinde birçok konuya değindiklerini kaydeden Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çok uzun ve güzel bir diyaloğumuz oldu. Ticaret ağırlıklı olmak üzere birçok konuyu konuştuk. Görüşmelerimiz, Arjantin'deki G20 (Zirvesi) çerçevesinde ayarlanmakta olan toplantılarla birlikte gayet güzel gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Trump ile Cinping'in Arjantin'de yapmaları beklenen görüşmelerde sonuç alınamaması halinde, Beyaz Saray Pekin'e yönelik gümrük tarifelerinin üçüncü paketini uygulamaya koyacak.

Mevcut durumda Çin'den ithal edilen 250 milyar dolar değerinde ürüne vergi uygulayan ABD'nin üçüncü vergi paketinin 267 milyar dolarlık ürünü kapsaması bekleniyor.

- ABD ve Çin arasındaki "ticaret savaşının" gelişimi

ABD ile Çin arasında "ticaret savaşının" başlangıcı olarak görülen gelişmeler, Trump yönetiminin 23 Mart'ta ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı.

Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine cevaben nisan ayı başında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ile yüzde 25 arasında değişen tarifeler getirdi.

ABD yönetimi ayrıca Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar dolar değerindeki Çin menşeli ürüne, temmuz ve ağustos aylarında yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasını yürürlüğe koydu.

Pekin yönetiminin, ABD'nin sadece Çin'i hedef alan bu hamlesine tepkisi gecikmedi. Çin Ticaret Bakanlığı, bu karara cevaben ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisine tabi tutmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump, 18 Haziran'da Çin'in daha önce açıkladığı tarifelere misillemeyle karşılık vermesi halinde 200 milyar dolar değerindeki ürünlere de yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması talimatını verdi.

ABD'nin Pekin'e yönelik ikinci tarife paketi olarak adlandırılan bu vergiler 24 Eylül'de yürürlüğe girerken, Trump yüzde 10'luk vergi oranının, 1 Ocak 2019'dan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını bildirdi.

Diğer yandan, Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarifesi Komisyonundan eylül ayında yapılan açıklamada, ABD'den ithal edilen 60 milyar dolar tutarındaki 5 bin 207 ürüne yüzde 5 ila yüzde 10 oranında vergi getirildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 18:45
  1. ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Ofisi
  2. G-20 Zirvesi

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