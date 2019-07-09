0553 313 94 23

Çin'den ABD'nin Tayvan'a silah satışına "uyarılı" tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı:- "ABD tarafı Tayvan’a silah satışıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor, Çin’in içişlerine 'kaba bir şekilde' müdahale ediyor" - "Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor"- "Hiç kimse, Çin hükümeti ve halkının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için güçlü iradesini ve kararlı öz güvenini hafife almamalı"

09 Temmuz 2019 Salı 12:55
Çin'den ABD'nin Tayvan'a silah satışına "uyarılı" tepki

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a silah satış onayından "güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyulduğunu" açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD’nin Tayvan’a yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 stinger füzesi başta olmak üzere silah satış onayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıng, "ABD tarafı Tayvan’a silah satışıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor, Tek Çin ilkesini ciddi şekilde çiğniyor, Çin’in içişlerine 'kaba bir şekilde' müdahale ediyor, Çin’in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." dedi.

Tayvan’ın Çin’in ayrılamaz bir parçası olduğunu vurgulayan Gıng, "Hiç kimse, Çin hükümeti ve halkının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, yabancı müdahalesine karşı çıkmak için güçlü iradesini ve kararlı öz güvenini hafife almamalı." uyarısında bulundu.

Gıng, "Çin, ABD’yi tek Çin ilkesine uymaya ve bahsi geçen Tayvan’a silah satış planını bir an önce iptal etmeye, Tayvan ile askeri ilişkileri durdurmaya çağırıyor." diye konuştu.

- ABD, silahların bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini savunuyor

Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) gün içinde, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongreyi bilgilendirmişti.

Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülen silah paketinde ayrıca, çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu kaydediliyor.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

ABD tarafı, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı ve bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği savunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 12:55
  1. ABD
  2. Çin
  3. silah satışı
  4. Tayvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin en büyükleri arasına girdi
    1. Corendon Airlines 8. kez Türkiye’nin..
    2. Akıncı Üssü davası
    3. Burun estetiği öncesi bunlara dikkat
    4. Borsada günün ilk yarısı (2)
    5. Günün ilk yarısında şehir..
    6. Keçili Kanalı’nda bin 377 metre ıslah..
    7. Almanya'da bomba alarmı! Diyanet..
    8. Bahçeli’nin Kütahya programı belli oldu
    9. Kamu-STK İş Birliği Projesi kapanış..
    10. Borsada günün ilk yarısı (1)
    11. Serbest piyasada altın fiyatları
    12. Kayseri Şeker, yem bitkileri temini..
    13. Marmara Nakliyeciler Garajı tahliye..
    14. (Özel) Önce namaz kıldı, sonra..
    15. Madagaskar, Afrika Uluslar Kupası'nda..
    16. Adana'daki "taksici cinayeti"..
    17. Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan..
    18. Pawel Olkowski, Gazişehir Gaziantep’te
    19. Sudan'da darbeyi desteklemişti!..
    20. Otel çatısında bulunan cesedin kimliği..
    21. Spor kulübü yöneticiliği yapanları..
    22. Tosya’da 3 kişinin yaralandığı cip..
    23. Piyasalarda gün ortası
    24. Kayıp koyunları jandarma drone ile..
    25. Kayserispor’un yeni transferi Dja..
    26. "Şampiyonluk kültürünü en iyi bilen..
    27. Nurdoğan Rigel kimdir? Nurdoğan Rigel..
    28. Reyhanlı'da derneğe ait depodaki yangın
    29. Aydın’da trafik canavarı geçen ay 7..
    30. Avrupa’da bir zamanların en büyük..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!