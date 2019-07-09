Çin'den ABD'nin Tayvan'a silah satışına "uyarılı" tepki

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Tayvan’a silah satış onayından "güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyulduğunu" açıkladı.



Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında ABD’nin Tayvan’a yaklaşık 2,2 milyar dolar tutarında 108 Abrams tankı ve 250 stinger füzesi başta olmak üzere silah satış onayına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Gıng, "ABD tarafı Tayvan’a silah satışıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normları ciddi şekilde ihlal ediyor, Tek Çin ilkesini ciddi şekilde çiğniyor, Çin’in içişlerine 'kaba bir şekilde' müdahale ediyor, Çin’in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar veriyor. Çin tarafı bundan güçlü şekilde hoşnutsuzluk duyuyor ve buna kararlılıkla karşı çıkıyor." dedi.



Tayvan’ın Çin’in ayrılamaz bir parçası olduğunu vurgulayan Gıng, "Hiç kimse, Çin hükümeti ve halkının ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak, yabancı müdahalesine karşı çıkmak için güçlü iradesini ve kararlı öz güvenini hafife almamalı." uyarısında bulundu.



Gıng, "Çin, ABD’yi tek Çin ilkesine uymaya ve bahsi geçen Tayvan’a silah satış planını bir an önce iptal etmeye, Tayvan ile askeri ilişkileri durdurmaya çağırıyor." diye konuştu.

- ABD, silahların bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceğini savunuyor

Pentagona bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA) gün içinde, ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiğine ilişkin Kongreyi bilgilendirmişti.

Tayvan'ın, 2,2 milyar dolar karşılığında 108 M1A2T Abrams tankı ve 250 Stinger füzesi alması öngörülen silah paketinde ayrıca, çok sayıda otomatik silah, mühimmat, Hercules zırhlı muharebe araçları, ağır araç taşıyıcıları ve ilgili destek ekipmanlarının dahil olduğu kaydediliyor.

Satış görüşmelerinin başlaması için Kongrenin 30 gün içerisinde herhangi bir itirazda bulunmaması gerekiyor. 30 günün sonunda ABD’nin, Tayvan'a teklif mektubunu sunması ile satış görüşmeleri başlayacak.

ABD tarafı, Tayvan'a yapılması beklenen bu satışın ülkenin savunma kabiliyetine katkı sağlayacağı ve bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği savunuyor.

Çin'de 1949'da Mao Zıdong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a giderek adada bağımsızlık ilan etmiş ve "milliyetçi Çin" olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Ada üzerinde herhangi bir kontrolü bulunmayan Pekin yönetimi, "tek Çin" ilkesiyle Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini savunuyor ve Tayvan'ın bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini ifade ediyor.