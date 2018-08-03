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Çin'den ABD'nin 'durdurun' talebine jet cevap

Amerika Birleşik Devletler'nin "İran'dan petrol alımını durdurun" talebinde bulunduğu Çin'den yanıt geldi. Pekin yönetimi, söz konusu talebi reddetti.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:24
Çin'den ABD'nin 'durdurun' talebine jet cevap

ABD'li yetkililer, ABD'nin yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesi nedeniyle, Kasım ayının başlarında İran petrolünün satışını durdurmak için dünyanın dört bir yanındaki başkentleri ziyaret ediyor. Trump yönetimi İran petrol ihracatını 4 Kasım'a kadar sıfıra indirmeyi istediğini söylerken, çoğu analist bu hedefin olası olmadığını düşünüyor.

Çin'in ise İran'dan petrol alımını durdurma konusunda ABD'nin taleplerine karşı çıktığı öğrenildi. Ancak, yapılan görüşmelerin devam etmesi nedeniyle ismini vermek istemeyen yetkililere göre Pekin, İran ham petrolü alımlarını artırmama konusunda da anlaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsüne göre, Enerji Kaynakları Bürosu'ndan sorumlu devlet sekreteri Francis Fannon ise, yaptırımları tartışmak üzere geçen günlerde Çin'e gitti.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 15:24
  1. İran
  2. Rusya
  3. Dışişleri Bakanlığı
  4. ABD

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