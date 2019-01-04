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Çin'den ABD'nin seyahat uyarısına tepki

04 Ocak 2019 Cuma 13:03
Çin'den ABD'nin seyahat uyarısına tepki

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin bu ülkeye seyahat edecek vatandaşlarını uyarmasına tepki göstererek, "ABD'nin iki ülke halklarının karşılıklı güvenini artıracak şeyleri teşvik etmesini umuyoruz, aksini değil." açıklamasını yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında seyahat uyarısına ilişkin, "Tam aksine, son yıllarda ABD, Çin vatandaşlarının ABD'ye girmesine türlü bahane ve nedenlerle engel çıkartıyor. Yersiz soruşturmalar yapıyor.” ifadelerini kullandı.

"ABD’nin iki ülke halkı arasında karşılıklı güveni teşvik edecek şeyler yapmasını umuyoruz. Aksini değil." ifadesini kullanan Sözcü, Çin'de suça karışan yabancı ülke vatandaşlarının sayılarının "oldukça az olduğunu" ve bu kişilerin de yasal haklarının korunduğunu savundu.

Lu, ABD vatandaşı dahil, Çin'i ziyaret eden bütün yabancıları memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, geçen yıl Çin'e gelen ABD vatandaşlarının sayısının Çin'in güvenli bir ülke olup olmadığı konusunda da yeterli bilgi verdiğine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, "çıkış yasaklarını" kullanarak Amerikan vatandaşlarının Çin'den ayrılmasına izin vermediğini ve bu kişilerin yıllarca bu ülkede mahsur kaldığını iddia edilmişti.

Amerikan vatandaşlarının iddia edilen suçlarına ilişkin konsolosluk yardımı dahi almalarına izin verilmeden tutuklanabildiği öne sürülen açıklamada, ayrıca "Sincan Uygur ve Tibet Özerk bölgelerinde güvenlik kontrolleri ve polis varlığının artırılması gibi ek güvenlik önlemleri yaygın. Yetkililer çok kısa sürede sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması uygulayabiliyor.” ifadesine yer verilmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 13:03
  1. ABD
  2. Çin
  3. Seyahat uyarısı

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