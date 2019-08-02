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Çin'den ABD'nin ilave vergilerine "misilleme"uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying:- "ABD vergileri artırma önlemini uygularsa, gerekli karşı önlemleri almak, ulusal çıkarları ve halkımızın temel menfaatlerini korumak zorunda kalacağız"- "Çin, herhangi baskı, tehdit ve şantajı kabul etmiyor"

02 Ağustos 2019 Cuma 13:26
Çin'den ABD'nin ilave vergilerine "misilleme"uyarısı

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, ABD’nin Çin’e karşı ilave vergi artışına yönelik, "ABD vergileri artırma önlemini uygularsa, gerekli karşı önlemleri almak, ulusal çıkarları ve halkımızın temel menfaatlerini korumak zorunda kalacağız." dedi.

Sözcü Hua, başkent Pekin’de düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD’nin 300 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 10 vergi ilanına ilişkin "Eğer ABD vergileri artırma önlemini uygularsa, gerekli karşı önlemleri almak, ulusal çıkarları ve halkımızın temel çıkarlarını korumak zorunda kalacağız. ABD tarafı bu durumdan doğacak sonuçların tümüne katlanacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin bir yandan Çin ile müzakere söylemi kullanırken diğer yandan da baskı ve kısıtlama politikalarına karşı çıktıklarını belirten Hua, "Önemli ilkesel meselelerde bir inç bile vermeyeceğiz. Bu tür yöntemlerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Çin, herhangi bir baskı, tehdit ve şantajı kabul etmiyor." şeklinde konuştu.

Hua, Çin’in müzakere durumunda "kapıların sonuna kadar açık olduğunu", bir ticaret savaşı durumunda ise "kararlılıkla sonuna kadar gideceklerini" kaydederek, ABD'ye samimiyet ve dürüstlük göstermesi çağrısı yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ürünlerine eklenecek yeni gümrük vergisiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ticari müzakereler devam ediyor, bunlar devam ederken ABD, 1 Eylül'den itibaren Çin'den ülkemize gelen 300 milyar dolarlık ürüne küçük bir ilave yüzde 10 gümrük vergisi ekleyecektir. Bu ek vergi, zaten yüzde 25 gümrük vergisi konmuş 250 milyar dolarlık ürünü kapsamıyor. Kapsamlı bir ticari anlaşma için Çin'le pozitif diyaloğumuzu sürdürmek istiyoruz ve iki ülke arasındaki geleceğin parlak olacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasında geçen yıl martta başlayan ve karşılıklı gümrük tarifesi misillemelerine sahne olan ticaret savaşı, son olarak Çin'in teknoloji şirketlerine sıçramıştı.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin lideri Şi ve ABD Başkanı Trump, geçen ay Japonya'da düzenlenen G-20 Liderler Zirvesi'nde, ticaret müzakerelerine devam etme kararı almıştı.

G-20 Liderler Zirvesi'nden sonra 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına ilave gümrük tarifeleri planının askıya alındığını da duyuran Trump, daha sonra Huawei'ye yönelik yasakların kaldırılması konusunda yeşil ışık yakmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 13:26
  1. ABD
  2. Çin
  3. gümürk tarifesi artışı

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