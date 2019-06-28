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Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndaki ifadelere eleştiri

ABD Kongresi'ne getirilen Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda Çin hakkındaki olumsuz ifadelerin anlaşmazlıkları daha da artırabileceği belirtildi- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang:- "Tasarının yasalaşması halinde Çin-ABD ilişkilerine zarar verecek ve bazı önemli alanlardaki iş birliğinin sekteye uğramasına neden olacak"

28 Haziran 2019 Cuma 16:26
Çin'den ABD Ulusal Savunma Yetki Yasası'ndaki ifadelere eleştiri

PEKİN (AA) - ABD Kongresi'nin onayına sunulacak Ulusal Savunma Yetki Yasası'nda (USYS), Çin hakkındaki olumsuz ifade ve içerikler eleştirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang yaptığı açıklamada, ABD'nin yasa tasarısındaki olumsuz ifadelerini eleştirerek, bunun iki ülke arasındaki anlaşmazlıkları daha da büyütebileceği yorumunu yaptı.

Kongre'nin yasayı onaylamasına karşı olduklarını vurgulayan Gıng, "Tasarının yasalaşması halinde Çin-ABD ilişkilerine zarar verecek ve bazı önemli alanlardaki iş birliğinin sekteye uğramasına neden olacak." ifadesini kullandı.

- "Görüşme her iki tarafın yararına olacak"

Gıng, Japonya'nın Osaka kentindeki G20 Liderler Zirvesi'nde yapılması beklenen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping görüşmesine de değindi.

İki tarafın görüşme hazırlıkları konusunda yakın çalıştığını vurgulayan Gıng, "Bu görüşme, her iki tarafın yararına olduğu gibi uluslararası kamuoyunun ortak beklentisini de yerine getirmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

ABD, Pekin yönetimine teknoloji hırsızlığı ve ABD'nin teknolojideki üstünlüğünü sonlandırmak amacıyla yabancı şirketlere, ticari sırları çalmaları için baskı yaptığı suçlamasında bulunuyor.

Tasarının onaylanması halinde Çinli şirketlerin ABD'den hassas teknoloji transferi engellenecek, Çin devlet şirketleri ABD devlet fonlarından yararlanamayacak.

- Çin ve ABD'nin son tarife misillemeleri

Trump, 8 Mayıs'ta 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 uygulanan gümrük vergisini yüzde 25'e yükseltmişti. Çin de buna cevap olarak 60 milyar dolar değerindeki ABD mallarına yüzde 5 ila 25 ilave gümrük vergisi getirdiğini açıklamıştı.

Vergiler, 1 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşı, ilk aşamada iki ülkenin birbirinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirirken, savaş teknoloji şirketlerine de sıçramıştı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:26
  1. ABD
  2. ABD Çin arasındaki teknoloji savaşı
  3. ABD Kongresi
  4. Çin
  5. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang
  6. Trump
  7. Ulusal savunma Yetki Yasası

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