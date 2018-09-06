Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20! Motor üretimine başlanıyor

Çin’in savaş uçağı J-20, 2017 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş fakat yedek parça tedariki, yüksek ve vasıflı personel yetersizliği ve diğer teknolojik karmaşa ve eksiklikler nedeniyle seri üretime bir türlü geçilememişti. 5’inci Nesil Rus savaş uçağı MİG 1.44 numunesi üzerinde çalışılarak projelendirilen uçağın en önemli özelliği F-35’lerde olduğu gibi radara yakalanmamak. Çin, Asya Pasifik’te F-35 savaş uçakları projesinde yer alan Avustralya, Japonya ve Güney Kore’nin üstünlüğünü yok edip bölgede yine hava gücü açısından dengeyi korumayı planlıyor.



EN AZ 200 UÇAĞA İHTİYAÇ VAR



Rus basını Çin askeri kaynaklarına dayandırarak yaptığı haberde, Çin’in bölgede hava gücü bakımından dengeyi sağlamak için en az 200 J-20 uçağına ihtiyacı olduğunu yazdı. Daha önce üretilen j-20 uçaklarında Rusya’dan direk satın alınan AL-31F motorları kullanılmıştı ama Çin kendi uçak motorlarını üretmek için çalışma yapmış, proje yarım kalmıştı.



GEÇMİŞİ ÇOK ESKİ



Çin Havacılık Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen tek kişilik, çift motorlu olan J-20 uçağını Pekin yönetimi ilk olarak 1990’lı yıllarda projelendirdi. İlk olarak 2011 yılında uçmaya başlayan uçağı 2016 yılına kadar varlığı Çin tarafından kabul edilmedi. Eylül 2017’de Çin hava kuvvetleri PLAAF uçağın aktif olarak filoda görevlendirildiğini açıkladı. Böylece J-20, F-22 ve F-35’den sonra dünyada filolara katılan üçüncü 5’inci Nesil uçak olarak tarihteki yerini almış oldu.



TEK PİLOTLU



Uçak özellikleri itibariyle 1 pilot taşıyabiliyor. 20.5 metre uzunluğu olan uçağın yüksekliği 4 metre 45 santim. Kanat açıklığı 13 buçuk metre olan uçağın maksimum kalkış ağırlığı 37 tona kadar ulaşabiliyor. Toplamda 12 ton yakıt alabilen uçağın menzili ise 2 bin 700 kilometre olarak dizayn edildi.