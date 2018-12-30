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Çin'den ABD açıklaması: İlişkilere zarar vermemek için...

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, ABD ile olan ikili ilişkilere dair yaptığı açıklamada, "İki taraf birbirinin stratejik niyetlerine makul ve tarafsız bir şekilde bakmalı, stratejik iletişimi güçlendirmeli, yanlış yargılamaları önlemek için karşılıklı stratejik güveni ilerletmeli." dedi.

30 Aralık 2018 Pazar 20:12
Çin'den ABD açıklaması: İlişkilere zarar vermemek için...

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile ikili ilişkilerde 40 yılda kazanılan gelişmelerin kolay elde edilmediğini kaydederek, bu ülkeyle koordinasyon, iş birliği ve istikrarla desteklenen ikili ilişkileri daha ileri götürmeye hazır olduklarını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Lu Kang, yaptığı yazılı açıklamada, ikili ilişkilerde yarım asra yakın bir zamanda kazanılan gelişmelerin kolay elde edilmediğini ve bundan tecrübe edinilmesi gerektiğini kaydederek, "İki taraf birbirinin stratejik niyetlerine makul ve tarafsız bir şekilde bakmalı, stratejik iletişimi güçlendirmeli, yanlış yargılamaları önlemek için karşılıklı stratejik güveni ilerletmeli." ifadelerini kullandı.

İşbriliği mesajı

Çin'in, ABD ile koordinasyon, iş birliği ve istikrarla desteklenen ikili ilişkileri daha ileri götürmeye hazır olduğunu kaydeden Lu, iki ülke ilişkilerinin son 40 yılda zorlu bir yolculuktan geçerek ilerlediğini ve iş birliği alanında "tarihi başarılara imza attığını" vurguladı.

İki tarafın ikili iş birliğinin genel yönüne tutunması ve iki ülke halklarına daha fazla fayda sağlamak için karşılıklı yarara dayalı iş birliği alanlarını genişletmeye devam etmesinin gerektiğine işaret eden Lu Kang, Çin ve ABD'nin birbirinin egemenlik, güvenlik ve kalkınmaya yönelik çıkarlarına saygı duyması, ikili ilişkilerin geneline zarar vermemek için farklılıkları uygun şekilde çözmek içinçaba sarf etmesi gerektiğini kaydetti.

G20 Liderler Zirvesi'ndeki görüşme

Son 40 yıldaki gelişmelerden sonra Çin-ABD ilişkilerinin "yeni bir tarihi başlangıç noktasında" olduğunu belirten Lu, ülkesinin, Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump ile G-20 Zirvesi'nde anlaştığı konuları "uygulamaya hazır olduklarını" ifade etti.

Şi ile Trump dün bir telefon görüşmesi yapmış, iki lider, Buenos Aires'te düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde mutabık kaldıkları meseleleri uygulama konusunda kararlılık vurgusu yapmıştı.

Washington yönetiminin, 200 milyar dolarlık Çin ürününe uyguladığı gümrük vergisi oranını 1 Ocak 2019 itibarıyla yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltme kararını askıya almasını sağlayacak "ateşkes", tarafların birbirlerine karşı yeni gümrük vergileri getirmelerinin de önüne geçmişti.

Çin de buna karşılık ABD'den ithal edilen otomotiv ve otomotiv yedek parçalarına getirdiği vergileri düşürdüğünü açıklamıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 20:12
  1. ABD
  2. Çin

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