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Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

26 Temmuz 2019 Cuma 06:27
Çin'deki heyelanda ölenlerin sayısı 20'ye çıktı

PEKİN (AA) - Çin'in Guicou eyaletindeki heyelanda yaşamını yitirenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Guiyang kentindeki Liupanşui kasabasında Salı gecesi meydana gelen heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'ten 20’ye çıktı.

Çalışmalarda iki çocuk, iki bebek ve bir kadın olmak üzere 5 kişinin cesedine ulaşıldı.

Diğer yandan, 3 gündür süren arama çalışmalarında toprak altında kaldıkları düşünülen 25 kişiye ulaşılamadı.

Şiddetli yağışların neden olduğu heyelanın meydana geldiği bölgedeki çalışmalar sürüyor.

Heyelan yüzünden bölgedeki 23 evden 21'i yıkılmıştı. Toplam 77 kişinin yaşadığı bölgede 21 kişinin felaket sırasında dışarıda olduğu tespit edilmiş, 11 kişi kurtarılmıştı.

Salı günü Guicou eyaletinin Hıcang beldesinde oluşan başka bir heyelanda ise bir kişi yaşamını yitirmişti.




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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 06:27
  1. Çin
  2. heyelan

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