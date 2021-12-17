Çin'de yurt içi kaynaklı 56 Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 56 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.
Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 44'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.
Kuzeydeki Şensi eyaletinde 5, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 4, güneydeki Guangdong'da 2 ve batıdaki Siçuan'da bir yerel kaynaklı vaka görüldü.
Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 20 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 76 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1556 hastanın tedavisi sürüyor.