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Dünya Çin'de yurt içi kaynaklı 56 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya

Çin'de yurt içi kaynaklı 56 Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin'de son 24 saatte yerel kaynaklı 56 yeni tip koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 06:50:00 -
Çin'de yurt içi kaynaklı 56 Kovid-19 vakası tespit edildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 44'üne ülkenin doğusundaki Cıciang eyaletinde rastlandı.

Kuzeydeki Şensi eyaletinde 5, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde 4, güneydeki Guangdong'da 2 ve batıdaki Siçuan'da bir yerel kaynaklı vaka görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 20 vaka tespit edilirken virüsle bağlantılı can kaybı görülmedi.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 100 bin 76 kişide virüs tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1556 hastanın tedavisi sürüyor.

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