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Çin'de yolsuzlukla mücadele

Hınan eyaletinde, 5,8 milyon dolarlık yolsuzluk yaptığı ileri sürülen eski bir yetkili, hakim karşısına çıkarıldı

24 Mayıs 2019 Cuma 17:31
Çin'de yolsuzlukla mücadele

PEKİN (AA) - Çin'de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla şubat ayında görevden alınan eski bir yetkilinin yargılanmasına başlandı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Hınan Eyalet Komitesi Başkan Yardımcısı Cin Suidong, yolsuzluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldı.

Şandong eyaletine bağlı Cinan Orta Halk Mahkemesinde görülen davada, Cin'in 1999-2018 yılları arasında bulunduğu kamu görevlerinde makamını kötüye kullandığı, emlak ve nakdi olarak kabul ettiği rüşvetlerin 44,3 milyon yüen (5,8 milyon dolar) tutarında olduğu bildirildi.

Cin'in cezasının ileriki bir duruşmada açıklanacağı kaydedildi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu tarafından, Eylül 2018'de hakkında, parti disiplinini ve kanunları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlatılan Cin, şubat ayında ÇKP'den ihraç edilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012 yılında ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 17:31
  1. Çin
  2. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı
  3. Hınan
  4. Yolsuzluk

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