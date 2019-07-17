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Çin'de yolsuzluk suçlusunun lüks eşyaları açık artırmada

Anhui'de Bengbu Orta Halk Mahkemesi, yolsuzluk suçundan hüküm giymiş bir kişinin lüks eşyalarını internetten açık artırmaya çıkardı

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58
Çin'de yolsuzluk suçlusunun lüks eşyaları açık artırmada

PEKİN (AA) - Çin’de mahkeme, yolsuzluk suçundan hüküm giymiş bir kişiye ait 19 parça lüks eşyayı internette açık artırmayla satışa sundu.

Çin Komünist Partisinin (ÇKP) resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Anhui eyaletine bağlı Bengbu Orta Halk Mahkemesi, e-ticaret devi Alibaba bünyesinde faaliyet gösteren Taobao internet sitesinde yolsuzluktan hüküm giymiş bir kişinin 19 parça kişisel lüks eşyasını satışa çıkardı.

Aralarında dünyaca ünlü saat markaları, kolye, altın yüzük, antika vazoların da bulunduğu eşyalara 200 bin yüen (yaklaşık 165 bin Türk lirası) ila 7,2 milyon yüen (yaklaşık 6 milyon Türk lirası) değer biçildi. Açık artırmaya 52 bin kişi katılırken, bir kolye hariç eşyalar satıldı.

Açık artırmadaki eşyaların, geçen yıl yolsuzluktan hüküm giyen Anhui Adalet Departmanı Yardımcı Direktörü Çıng Han’a olduğu kaydedilirken, bazı internet kullanıcıları durumu "Ne kadar ucuz olursa olsun yolsuzluk geçmişi olan lüks bir saati almazdım." sözleriyle eleştirdi.

Çıng Han'a geçen yıl rüşvet ve makamını kötüye kullanmak suçlarından 17 yıl 6 ay hapis, yaklaşık 4 milyon yüen (yaklaşık 3,3 milyon Türk lirası) ceza verilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti. 

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebilirken, bu suçu işleyenlerin genellikle rüşvet olarak aldıkları gayrimenkul ve lüks eşyalar gibi yasa dışı kazançları devlete devrediliyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:58
  1. açık artırmada
  2. Çin
  3. Yolsuzluk

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