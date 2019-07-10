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Çin’de yolsuzluğa karışan eski yetkiliye müebbet hapis

Guangdong eyaletinde yolsuzluğa karışan eski bir yetkiliye müebbet hapis cezası verildi

10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:50
Çin’de yolsuzluğa karışan eski yetkiliye müebbet hapis

PEKİN (AA) - Çin’in Guandong eyaletinde yolsuzluğa karışan eski bir yetkili müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

China Daily gazetesinin haberine göre, Guangdong Eyaleti Birleşik Cephe Çalışma Departmanı Eski Direktörü Zıng Cıçüen, 140 milyon yüen (yaklaşık 20,3 milyon dolar) rüşvet kabul ettiği suçlamasıyla Fucien eyaletinde bulunan Fucou Orta Halk Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Mahkemede, Zıng'ın, 2004’ten 2017 yılına kadar bulunduğu görevlerde makamını kötüye kullandığı, kişi ve şirketlerin inşaat projeleri için arazi temin etmesine yardım ettiği ve karşılığında rüşvet aldığı belirtildi.

Zıng’ın müebbet hapsine hükmeden mahkeme ayrıca söz Zıng'ın bütün yasa dışı kazançlarına el konulmasına karar verdi.

Çin Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, Zıng hakkında parti kuralları ve kanunlarını ciddi şekilde ihlal ettiği şüphesiyle Temmuz 2018’de soruşturma açmıştı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzluğa karşı mücadele edeceğini açıklamış, yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" sözleriyle nitelendirmişti. 

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere, ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 08:50
  1. Çin
  2. müebbet hapis cezası
  3. Yolsuzluk

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