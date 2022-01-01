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Korona Virüs Çin'de yılın son gününde 175 koronavirüs vakası kaydedildi
Korona Virüs

Çin'de yılın son gününde 175 koronavirüs vakası kaydedildi

Çin'de 2021'in son gününde yurt içi kaynaklı 175 Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 07:02:00 -
Çin'de yılın son gününde 175 koronavirüs vakası kaydedildi

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, vakaların 174'üne ülkenin kuzeyindeki Şaanşi eyaletinin merkezi Şian şehrinde rastlandı.

Diğer yerel kaynaklı vaka ise ülkenin güneybatısındaki Guicou eyaletinin Tongren şehrinde görüldü.

Son 24 saatte yurt dışı kaynaklı 56 vaka tespit edilirken, can kaybı görülmedi.

Öte yandan son 24 saatte Kovid-19 testi pozitif çıktığı halde hastalık belirtisi göstermeyen, 33'ü yurt dışı kaynaklı 38 vaka tespit edildi.

Çinli sağlık yetkilileri, hastalığa dönüşmeyen vakaları toplam vaka sayısına dahil etmiyor, "asemptomatik vakalar" olarak ayrı sınıflandırıyor.

13 milyonluk şehirde karantina sürüyor

Şian'da, 23 Aralık'ta uygulanmaya başlayan sokağa çıkma yasağı ve karantina tedbirleri sürüyor.

Şehirde yurt içi kaynaklı vakaların ilk ortaya çıktığı 9 Aralık'tan bu yana tespit edilen vaka sayısı 1455'e ulaştı. Numunelerde yapılan incelemelerde, vakaların Kovid-19'unun Delta varyantını taşıdığı, hastalığın yurt dışı kaynaklı aynı vakadan yayıldığı tespit edilmişti.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 102 bin 314 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 886 hastanın tedavisi sürüyor.

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