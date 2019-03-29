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Çin'de "yasa dışı dini gruplar" hakkında bilgi paylaşanlara para ödülü

29 Mart 2019 Cuma 15:12
Çin'de "yasa dışı dini gruplar" hakkında bilgi paylaşanlara para ödülü

PEKİN (AA) - Çin'in güneyinde yerel bir yönetim, "yasa dışı dini gruplar" hakkında bilgi paylaşanlara para ödülü vereceğini açıkladı.

Guangcou Etnik ve Dini İşler Dairesinin internet sitesinde yapılan duyuruda, yetkililere, yasa dışı yabancı dini grupların liderleri ve kilit üyelerinin yakalanmasına, yapılarının açığa çıkarılmasına yardım edecek bilgi veren kişilerin 10 bin yüene (8 bin 408 TL) kadar ödüllendirileceği belirtildi.

Daire, izinsiz dini mekanlar ve "dini aşırıcılığı" teşvik eden davranışlar hakkında bilgi getirenlere de daha küçük ödüllerin verileceğini bildirdi.

Pekin yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde eğitim merkezi altındaki kamplar nedeniyle uluslararası toplum tarafından eleştiriliyor.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yerel yöneticilerin, siyasi olarak sakıncalı tutumlar içinde olduğu iddiasıyla bir milyondan fazla kişiyi hürriyetlerinden alıkoyduğu ileri sürülüyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Çin'in, bölgede Müslüman Uygurlara ''sistematik insan hakları ihlallerinde bulunduğunu" duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:12
  1. Çin
  2. Dini Gruplar
  3. para ödülü

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