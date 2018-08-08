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Çin'de yangın: 6kişi öldü

Güneyindeki Guangdong eyaletinde kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen yangında 6 kişi hayatını kaybetti.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:17
Çin'de yangın: 6kişi öldü

Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times'ın haberine göre, Guangdong eyaletine bağlı Şantou kentinde bir binada çıkan yangında 6 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Olay yerine gönderilen itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına aldığı kaydedildi.

Kundaklama sonucu çıkarıldığından şüphelenilen yangına yönelik başlatılan soruşturmada ilk bulgulara göre söz konusu kişilerin mahsur kalarak yaşamını yitirdiği ve cesetlerinde yara izleri olduğu aktarıldı.

Yangında hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin bilgi verilmedi.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 09:17
  1. Çin
  2. Kundaklama
  3. Yangın

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