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Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 3 ölü

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 3 ölü

ANKARA (AA) - Çin'de Pekin Jiaotong Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.

"China Daily"nin haberine göre, itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin çevre mühendisliği bölümünün laboratuvarında bir patlama meydana geldiği, laboratuvarda atık su arıtımı üzerine bilimsel deney yapan 3 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığının aktarıldığı açıklamada, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:02
  1. patlama
  2. Pekin Jiaotong Üniversitesi

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