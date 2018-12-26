Çin'de üniversite laboratuvarında patlama: 3 ölü

ANKARA (AA) - Çin'de Pekin Jiaotong Üniversitesinin laboratuvarında meydana gelen patlamada 3 öğrenci hayatını kaybetti.

"China Daily"nin haberine göre, itfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, üniversitenin çevre mühendisliği bölümünün laboratuvarında bir patlama meydana geldiği, laboratuvarda atık su arıtımı üzerine bilimsel deney yapan 3 öğrencinin öldüğü bildirildi.

Patlamanın ardından çıkan yangının kontrol altına alındığının aktarıldığı açıklamada, patlamanın nedeninin araştırıldığı kaydedildi.