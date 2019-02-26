Çin'de uçak motoruna atılan şans parası davaya neden oldu

PEKİN (AA) - Çin'de bir hava yolu şirketi, uçuş öncesi güvenli yolculuk için uçağın motoruna şans parası atan yolcu hakkında "uçuş güvenliğini tehlikeye soktuğu" gerekçesiyle dava açacak.

China Daily Gazetesinin haberine göre, geçen hafta Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinden Yünnan eyaletine düzenlenen uçuş seferinde uçağın motoruna şans parası atan yolcu, hava yolu şirketiyle davalık oldu.

Lucky Air adlı şirketle Yünnan'a seyahat etmek isteyen Lu soyadlı yolcu, uçağa binerken uçağın sol motorunun olduğu bölüme 2 tane madeni "bir yüen" fırlattı.



Kalkışa hazırlanan uçak için yapılan güvenlik kontrolleri sırasında madeni paralar uçağın motorunun yanında bulundu. Bunun üzerine güvenlik nedeniyle uçuş seferi iptal edildi.



Uçuş ekibi, madeni paranın bulunması sonrası yolcuların arasından kimin bu bozuklukları attığını bulmak için araştırma yaptı. Eşi ve çocuğuyla seyahat etmek için uçakta bulunan Lu madeni paraları attığını kabul ederek, bozuklukları yolculuğun güvenli geçmesi için fırlattığını ifade etti.

Sefer, uçağın ve motorun tamamen güvenlik kontrolünden geçirilmesi nedeniyle sonraki gün yapılabildi.

Lu, gözaltına alınarak bir hafta nezarette tutuldu.

Hava yolu şirketi olay sonrasında, Lu'nun güvenli yolculuk için attığı madeni paraların, hem uçuşun iptaline neden olduğunu hem de yaklaşık 140 bin yüen (yaklaşık 20 bin dolar) maddi zarara uğradığını bildirerek, yolcuya dava açacağını duyurdu.

Olaya ilişkin değerlendirmede bulunan Çin Sivil Havacılık Üniversitesi Öğretim Üyesi Ouyang Cie, madeni paraların uçuş sırasında motor içine girmesi durumunda, motorun parçalanmasına, hatta uçağın düşmesine bile neden olabileceğini söyledi.



Çin'de 2017 yılında da 80 yaşındaki yaşlı bir kadın, Şanghay'da havalimanındayken bir Çin hava yolu şirketine ait uçağın motoruna 1,7 yüen atmıştı. Yaklaşık 5 saatlik gecikmeye ve 1 milyon yüenlik ( yaklaşık 149 bin dolar) maddi zarara neden olan şans parası olayı sonrasında, yaşlı kadına yaşından ötürü herhangi bir ceza verilmemişti.

