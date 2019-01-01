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Çin’de üç cami "yasa dışı eğitim" gerekçesiyle kapatıldı

01 Ocak 2019 Salı 13:48
Çin’de üç cami "yasa dışı eğitim" gerekçesiyle kapatıldı

PEKİN (AA) - Çin'in Yünnan eyaletindeki 3 caminin "yasa dışı dini eğitim" verildiği gerekçesiyle kapatıldığı bildirildi.

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkenin güneybatısındaki Yünnan eyaletinin Veyşan ilçesinde yetkililer, camileri, içlerinde "yasa dışı dini eğitim" verildiği gerekçesiyle ibadete kapattı.

Camilerin kapatılmasını engellemek isteyen Çin'in Hui Müslümanları ile yerel güvenlik kuvvetleri arasında gerginlik çıktı. Güvenlik kuvvetlerinin Müslümanları gözaltına alıp almadığı bilinmiyor.

Gazetenin paylaştığı görsellerde bir cami kapısının zincirlendiği ve mühürlendiği görülürken, camilerin isimleri, ne zaman inşa edildiği ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Ayrıca konuyla ilgili Veyşan yerel hükümetinin "dini alanlardaki uyum ve istikrarı sürdürmek için" ilçenin Huihuidıng, Mamiçang ve Sancia köylerinde cumartesi günü "üç yasa dışı dini etkinlik alanına" yasak getirildiği kaydedildi.

Veyşan yerel hükümetinden yapılan açıklamada, söz konusu köylerde bazı kişilerin bölgedeki dini otoritelerin onayı olmadan "dini etkinlik alanı" kurdukları, ilgili makamlarca tanınmayan "yasa dışı dini etkinlik yaptıkları, dini eğitim verdikleri" öne sürülerek, bu kişilerin ısrarla dini işlere yönelik düzenlemeleri ihlal ettikleri savunuldu. Yünnan'da 700 bin Çinli Hui Müslümanı olduğu tahmin ediliyor.

Ülkede ağustos ayında da Ningşia Hui Özerk Bölgesi'nin Veycou kasabasında ülkenin Müslüman grupları arasında çoğunluğu oluşturan Hui Müslümanlarından yüzlercesi kültür devrimi sırasında yıkılan Veycou Ulucamisi yerine inşa edilen yeni caminin yerel hükümetin tarafından yıkılması kararını protesto etmiş, protesto gösterilerinin ardından yerel hükümet geri adım atmıştı.

Çin'deki 56 etnik gruptan 10'u Müslüman. Hui (Çinli Müslümanlar) ile Uygur, Kırgız, Kazak, Tacik, Tatar, Özbek, Salar, Baoan ve Dongşiang etnik azınlıkları, yoğun olarak ülkenin kuzey ve kuzeybatısında yaşıyor.

Huilerin ve Uygurların Ningşia Hui Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi adlı iki otonom bölgesi bulunuyor. Ayrıca bazı eyaletlerde Müslümanlara ait küçük otonom idareler de yer alıyor.

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Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 13:48
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