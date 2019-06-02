0553 313 94 23

Çin’de toprak kayması: 2 ölü

Guangdong eyaletinde meydana gelen heyelanda 2 kişi yaşamını yitirdi

02 Haziran 2019 Pazar 11:37
Çin’de toprak kayması: 2 ölü

PEKİN (AA) - Çin’in güneyinde meydan gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Şinhua ajansının haberine göre, Guangdong eyaletinin Yangciang kentine bağlı Dagangping kasabasında meydana gelen toprak kayması sonucu 3 katlı bir binanın ilk katı toprak altında kaldı.

Guangdong Acil Durum Yönetim Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, heyelan esnasında binada bulunan 14 kişiden 8’i, kendi imkanlarıyla binadan çıkmayı başardı.

Toprak altında kalan 6 kişiden 2’sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kalan 4 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:37
  1. Çin
  2. Guangdong
  3. heyelan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müslümanın hali
    1. Müslümanın hali
    2. Yıldız oyuncu resmen açıkladı!..
    3. Şehidin baba ocağında acı bekleyiş
    4. Beşiktaş’ta gözler Avcı’da
    5. 16 yaşındaki gencin sır ölümü
    6. Dizdar: "Yargı reformuyla yatırım..
    7. Seçer: "Tarihe geçmek istiyorum"
    8. Avrupa Kürek Şampiyonası
    9. Eşini bıçakla öldürüp kaçan zanlı..
    10. Çakmak gazı koklayan genç öldü
    11. Bayram trafiği drone ile denetlendi
    12. Yolda tartıştığı eşini öldürdü
    13. Hırsızlar önce bebek kamerasına sonra..
    14. Yenişehir’de Ramazan bereketi
    15. KYK’lı gençler spor turnuvalarında..
    16. Ruslar acenta temsilcileri Muğla’nın..
    17. İş dünyasına üretim ve ihracat..
    18. İsrail güçleri 58 Filistinliyi..
    19. Honaz’da adaylar oylarını kullandı
    20. Amerika ve Batı, 23 Haziran’da 15..
    21. Görele’de son iftar
    22. Joshua unvanlarını kaybetti
    23. İstanbul Havalimanı’nda 10 milyonuncu..
    24. Türk Kızılaydan Afganistan'daki..
    25. Dicle Nehri’nde kaybolan Yılmaz’ın..
    26. Antalya Emniyetinden, Ramazan..
    27. Başkan Seçer’den öğrencilere bayram..
    28. Çanlar Almanya için çalıyor!..
    29. İmamları eleştiren CHP bugün bir..
    30. Kırıkkale Üniversitesi Rektörü..
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Algı operasyonu elinde patladı! Çağlar Cilara'nın sözde 'gazetecilik' başarısı alay konusu oldu!
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür