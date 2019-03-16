0553 313 94 23

Çin’de toprak kayması: 2 ölü, 17 kayıp

Çin’in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:03
Çin’de toprak kayması: 2 ölü, 17 kayıp

Çin’in kuzeyinde meydana gelen toprak kayması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.


Çin’in kuzeyinde toprak kayması meydana geldi. İki kişinin hayatını kaybettiği olay sonrasında 17 kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi.


Çin’in Shanxi eyaletine bağlı Zaoling kasabasında dün akşam meydana gelen heyelan nedeniyle iki apartman ve bir halka açık banyo çöktü. Yerel birimler, enkaz altından çıkarılan 13 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Yaralılar ise tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldü. Bölgede yeni heyelanlar yaşanma riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bugün başlanabildiği belirtildi.


600’den fazla kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor | İşte biberiyenin faydaları
    1. Biberiye hazımsızlığa iyi geliyor |..
    2. LTSO’dan istihdam seferberliği
    3. Başkan Yaşar’amotosikletli karşılama
    4. Beşiktaş ''anime'' oluyor
    5. Karadenizliler Yenimahalle’de bir..
    6. Jandarma uzman erbaş alımı son dakika..
    7. Tırın lastiği patladı, dorsesi ve..
    8. Şırnak'ta evlerde doğal gaz sevinci
    9. ABD Başkanı Donald Trump'tan kritik..
    10. Kavak: “Bireysel deyip işin..
    11. Osmanlı Devleti’nin nadide hazineleri..
    12. Ağzıyla dünyayı çekiyor
    13. Düzce’den Avrupa’ya iki ayda bin 775..
    14. Avrupa Parlamentosu'ndan Türkiye'ye..
    15. Kozan’da “Kozan Değerleriyle..
    16. Genç iş adamının acı sonu
    17. Kadıköy'de yangın
    18. Meteoroloji "polen" tahmininde de..
    19. Kadın çiftçiler tarımsal eğitimlerden..
    20. Başkan Gümüş, Çanakkale Şehitlerini..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Bakan Soylu'dan çok sert sözler: O iki hayvanın burnundan getirmezsek namerdiz
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler